O tempo já esfriou e deve diminuir ainda mais a partir desta terça-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) está alertando como “perigo potencial” para o declínio das temperaturas e também para a baixa umidade do ar.

“INMET publica aviso iniciando em: 30/07/2024 01:00. Terminando em: 31/07/2024 20:00. Leve risco à saúde. Declínio entre 3ºC e 5ºC. Tipo: Declínio de Temperatura (Perigo Potencial)”.

Nesta terça-feira, há chances de chuva, o que deve melhorar de forma tímida a umidade. A previsão é de temperatura mínima de 15ºC e máxima de 23ºC. Chuvas isoladas podem aparecer no período da tarde e noite. A umidade mínima é de 50%.

Já na quarta-feira, a previsão de temperatura mínima continua a mesma e a máxima sobe para 29ºC, mas a umidade deve baixar para mínima de 30%. Na quinta, as previsões seguem as mesmas. Já na sexta-feira, a temperatura permanece, mas a umidade do ar deve baixar ainda mais, para até 25%.

