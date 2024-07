Mais um caso de dono de carrão que se envolve em acidente de trânsito com morte em São Paulo. Agora foi um Porsche.

Um motociclista morreu após ter atingido por um Porsche amarelo, na madrugada desta segunda-feira, 29, na Avenida Interlagos, na zona sul de São Paulo. O atropelamento teria ocorrido após uma discussão por causa do retrovisor do carro de luxo, segundo informação da CNN.

A vítima é Pedro Kaique Ventura Figueiredo, de 21 anos, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista do carro de luxo, de 27 anos, prestou depoimento no 11º Distrito Policial, onde teria dito que passou a perseguir a moto após o condutor ter quebrado o retrovisor esquerdo de seu veículo.

Ainda segundo o site, ele relatou aos policiais que o caso ocorreu quando estava voltando do trabalho com sua namorada. O homem ainda teria afirmado que a motocicleta estava com as luzes apagadas, e por isso, não foi possível identificar a placa. Então, ele foi atrás do condutor da moto e buzinou para chamar a atenção dele.

Fala do motorista do Porsche

O motorista do carro de luxo ainda teria contado que não conseguiu desviar de Pedro quando ele trocou de faixa abruptamente, mas o atingiu. O condutor da Porsche também bateu em um poste e uma árvore. A namorada dele também se feriu no acidente.

OUTRO CASO Em março, vídeos gravados por câmeras de segurança mostraram o momento em que o Porsche Carrera dirigido por Fernando Sastre de Andrade Filho bate na traseira do Renault Sandero guiado pelo motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, que morreu. O condutor do carro de luxo fugiu do local.

O caso ocorreu na madrugada do último dia de março (31) na Avenida Salim Farah Maluf, na Zona Leste de São Paulo. Segundo testemunhas ouvidas pela Polícia Civil, o carro de luxo estava em alta velocidade. O limite de velocidade para a via é de 50 km/h.

