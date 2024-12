Shopping de Sumaré anuncia 4 novas operações

O Shopping ParkCity Sumaré inaugurou novas operações, reforçando seu compromisso de atrair importantes marcas do varejo para proporcionar ao público diferentes opções de compras, serviços e lazer.

A ótica QÓculos, que atua com reconhecidas grifes mundiais em óculos, lentes e acessórios, abriu recentemente uma unidade no empreendimento. O layout da loja foi projetado para oferecer uma experiência única, combinando liberdade para o cliente explorar a variedade dos produtos com assistência personalizada.

Outra surpresa do Shopping ParkCity Sumaré esbanja fofura e diversão. É o quiosque Truck Van, onde o público pode testar suas habilidades na captura de bichinhos de pelúcias.

No segmento de gastronomia, duas novidades. O quiosque Chopp Brahma foi reinaugurado após uma repaginação completa. A franquia, que está entre as mais tradicionais no segmento de chopes e cervejas, oferece uma atmosfera perfeita para quem busca momentos de lazer e descontração.

O Spoleto, maior rede de culinária italiana do Brasil, chegou para reforçar o mix da Praça de Alimentação. Os clientes têm a opção de montar seus pratos escolhendo entre uma ampla variedade de massas, molhos e ingredientes frescos, além de opções como saladas, risotos e sobremesas.

“O Shopping ParkCity Sumaré acaba de completar 5 anos e desde a sua inauguração segue reforçando o varejo local, ampliando seu mix com marcas nacionais e internacionais”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do empreendimento.

Em breve, novas operações devem entrar em funcionamento para oferecer ainda mais comodidade aos clientes: o Jin Jin, uma das maiores redes de culinária asiática do Brasil, o Café Conceito, rede de cafés especiais e de altíssima qualidade, e a franquia Além da Make, que comercializa cosméticos pelo preço único de R$ 10,00.

“Pioneiro como complexo de compras, entretenimento e serviços, o Shopping ParkCity Sumaré é referência para os consumidores que buscam produtos de qualidade e serviços de excelência. Esse reconhecimento é resultado de um trabalho de aperfeiçoamento contínuo, visando sempre o melhor para os nossos clientes”, comenta Leila Dada, Coordenadora de Administração Geral da AD Shopping.