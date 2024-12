A loja Bandini Lar & Construção, localizada no Jardim Ipiranga, em Americana, emitiu uma nota após a morte do diretor Renato.

Renato Bandini foi encontrado morto próximo ao prédio onde residia na noite deste domingo (15).

Em 2016, morreu Oswaldo Bandini, pai de Renato.

Veja a nota da loja:

“É com profundo pesar que a Bandini Lar e Construção comunica o falecimento de nosso estimado diretor, Sr. Renato Bandini, ocorrido ontem, dia 15 de dezembro de 2024.

Neste momento de dor, expressamos nossas mais sinceras condolências à família e aos amigos. O Sr.

Renato deixa um legado de dedicação e competência que será sempre lembrado por todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e trabalhar ao seu lado.

Informamos que ainda não temos a confirmação do horário e local do velório. Assim que estas informações estiverem disponíveis, serão imediatamente comunicadas a todos.

A Bandini Lar e Construção permanecerá unida neste momento difícil, honrando a memória e o trabalho do Sr. Renato Bandini”