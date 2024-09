Shopping de Sumaré oferece uso gratuito de carregador para veículos elétricos

Os carros elétricos estão cada vez mais populares e atento às mudanças nos hábitos dos consumidores, o Shopping ParkCity Sumaré acaba de implantar mais uma comodidade para os seus clientes: uma estação de recarga para veículos elétricos.

Localizada na Alameda ParkCity, próxima à loja Renner, a vaga de estacionamento para carregamento dos veículos está devidamente sinalizada e conta com instruções de uso do equipamento. Os clientes poderão usar o carregador gratuitamente no período em que estiverem no empreendimento.

Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré, explica que a iniciativa faz parte da política de implantação das práticas ESG (Ambiental, Social e Governança, em português) adotadas pelo empreendimento.

“Ao longo do ano, realizamos várias ações de cunho social e governança corporativa. Estamos sempre buscando nos aprimorar nas questões de impacto ambiental e a modalidade elétrica representa uma grande transformação neste sentido porque é uma mudança que contribui com a redução das emissões de gases do efeito estufa”, comenta.

O carregador é original das marcas BMW e Volvo, portanto, não é recomendado o uso em veículos de outras marcas. Para iniciar o carregamento, é necessário conectar o plugue de conexão do veículo à tomada de carregamento, então o processo iniciará automaticamente. Para interromper ou encerrar o ciclo de carregamento, basta pará-lo, desconectar a tomada de ligação do veículo da tomada de carregamento e retornar este item ao suporte do cabo da BMW Wallbox.

“A frota de carros elétricos cresce a cada ano, mas ainda não é comum encontrar lugares que ofereçam carregadores. Com mais esta comodidade, queremos que o cliente se sinta ainda mais confortável ao vir no Shopping ParkCity Sumaré, onde poderá usufruir gratuitamente do carregador”, comenta Leila Dada, Coordenadora de Administração Geral da AD Shopping.

Durante a realização de eventos na Alameda ParkCity, tanto a vaga quanto o carregador para veículos elétricos estarão indisponíveis, com a devida sinalização informando o cliente.