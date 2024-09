CDHU sorteia 372 casas para famílias inscritas em Santa Bárbara nesta quinta

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) realizará, no próximo dia 5 de setembro, o sorteio de 372 apartamentos, em Santa Bárbara d’Oeste, Região Administrativa de Campinas. Com a presença da diretora de Atendimento Habitacional da CDHU, Ticiane D’Aloa, o evento ocorrerá às 17 horas, no Estádio do União Agrícola Barbarense Futebol Clube.

Concorrem a uma unidade da CDHU 15.869 famílias, que se inscreveram para o sorteio entre os dias 01 e 19 de julho deste ano. Do total de unidades, 27 são destinadas a famílias com pessoas com deficiência, 19 para idosos, 9 para policiais e agentes penitenciários e 12 para indivíduos sozinhos. Outras 20 unidades estão reservadas para moradores de áreas de risco. As demais serão distribuídas para a população em geral, sendo 188 unidades para famílias com renda entre 1 e 3 salários mínimos, 59 para renda de 3,01 a 5 salários e 38 para renda de 5,01 até 10 salários.

As famílias deverão retirar as senhas que permitem a participação no sorteio nos dias 3 e 4 de setembro, das 8h30 às 17h30, no Ginásio Djaniro Pedroso (Rua Prudente de Moraes, 250 – Centro). As mesmas senhas deverão ser depositadas pelo inscrito ou representante legal no dia 5 de setembro, das 13h às 16h30, já no Estádio da União Barbarense.

No sorteio, serão definidos os titulares e suplentes para a aquisição das moradias. A presença é obrigatória e o não comparecimento implicará em desclassificação, conforme as regras do edital. A família contemplada passará pelo processo de habilitação, no qual terá de comprovar os requisitos exigidos no edital de inscrição para participar do programa habitacional. Caso não se enquadre nos critérios, o contemplado será desclassificado, e um suplente será convocado para o seu lugar, conforme a ordem do sorteio. Este processo garante que o benefício do programa seja concedido apenas às pessoas que mais necessitam.

Os apartamentos têm dois dormitórios, sala de estar, cozinha, banheiro e lavanderia, distribuídos em 47 m2 de área útil. A CDHU está investindo R$ 66,9 milhões da construção do empreendimento, viabilizado em parceria com a Prefeitura, que doou o terreno, localizado na Avenida Dr. Sebastião de Paula Coelho, 400.

O financiamento dos imóveis segue as diretrizes da Política Habitacional do Estado de São Paulo, que preveem juros zero para famílias com renda mensal de até cinco salários mínimos. Assim, as famílias pagarão praticamente o mesmo valor ao longo dos 30 anos, já que o contrato sofrerá apenas a correção monetária calculada pelo IPCA – índice oficial do IBGE. O valor das parcelas é calculado levando-se em conta a renda das famílias e podem comprometer, no máximo, em até 20% dos rendimentos mensais com as prestações.

Serviço:

Sorteio de 372 apartamentos em Santa Bárbara d’Oeste

Data: 5 de setembro

Horário: 17 horas

Local: Estádio do União Agrícola Barbarense Futebol Clube, Rua dos Girassóis, nº 21, Jardim Panambi