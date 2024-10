Se você gosta de estar nas alturas não pode perder a atração inédita que o Shopping ParkCity Sumaré traz para a cidade: é uma roda-gigante com 22 metros!

Instalada no estacionamento da Avenida Rebouças, a atração tem 16 cabines, com capacidade para quatro pessoas em cada cabine. Funciona de segunda a sexta-feira, das 15h às 22h, e aos sábados e domingos das 11h às 22h.

“A roda-gigante é um brinquedo clássico que vem ganhando espaço em outros ambientes além dos parques de diversões. Com essa novidade, queremos proporcionar ao público uma experiência divertida e inédita”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

Gisele lembra que a roda-gigante é perfeita para um passeio romântico ou entre amigos, além de ser um atrativo a mais do empreendimento para divertir as famílias e os pequenos neste Dia das Crianças. O passeio tem cinco voltas e o ingresso custa R$ 20,00 por pessoa.

“Oferecer experiências de lazer inéditas e inesquecíveis faz parte do propósito do Shopping ParkCity Sumaré, que é referência como centro de compras e de entretenimento para as famílias da cidade e região”, comenta Leila Dada, Coordenadora de Administração Geral da AD Shopping.

SERVIÇO:

Roda Gigante no Shopping ParkCity Sumaré

Horário: de segunda a sexta-feira das 15h às 22h e aos sábados e domingos das 11h às 22h.

Ingresso: R$ 20,00 por pessoa.

Evento gratuito.

Sobre o Shopping ParkCity Sumaré

O Shopping ParkCity Sumaré é o primeiro e único centro de compras da cidade e está localizado no melhor lugar de Sumaré, na Avenida Rebouças. Inaugurado em novembro de 2019 com todas as facilidades de acesso, o Shopping conta com um mix de lojas âncoras, megalojas e lojas satélites com uma ampla variedade de grifes feminina, masculina, jovem e infantil, além de acessórios, calçados, joias, presentes, e uma oferta completa de serviços. O ParkCity Sumaré conta com uma unidade do Savegnago Supermercados, além de opções de lazer, cultura e gastronomia. Também possui cinco salas de cinema da Rede Cineflix com capacidade total para 500 pessoas e a Academia Inova, rede que está entre as melhores operações desta atividade.

