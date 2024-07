Silvio Santos tem alta do hospital após 3 dias internado

Maisa Alves, Gerente de Comunicação do SBT e do Silvio Santos, confirmou em sua conta no Instagram, a informação do Estadão que Silvio Santos ESTÁ DE ALTA hospitalar após contrair gripe H1N1.

Silvio Santos tem 93 anos e não comanda mais o SBT

Musa fitness Daiane Ferreira representa o Palmeiras

Uma mulher sonhadora e determinada, que batalha todos os dias para alcançar os seus objetivos e que ama novos desafios. Estamos falando de Daiane Ferreira, modelo fitness, atleta de fisiculturismo e enfermeira esteta, que resolveu se inscrever no concurso Musa do Brasileirão 2024/25 e representar o Palmeiras como musa do time do seu coração.

Natural de São Bernardo do Campo/SP, mas vivendo em Promissão, no interior paulista, a loira afirmou que ama treinar, estar com a família e viajar. Ela confirmou que é a primeira vez que participa deste tipo de evento de musa de futebol e contou sobre o que lhe fizeram se inscrever no concurso para representar o Verdão.

“Creio que mereço pois estou preparada e madura suficiente para representar o meu time com muito amor e desempenho!”, disse a bela torcedora do time paulista.

Nas redes sociais, a musa é muito ativa com postagens sobre como auxiliar as pessoas a terem uma maior qualidade de vida e como obter o emagrecimento de uma maneira saudável. Além de outras postagens treinando para as competições da categoria wellness, onde atua como atleta há algum tempo.

Dona de um corpo invejável e um shape saradíssimo, Daiane faz muito sucesso com suas publicações, onde não economiza nas fotos ostentando toda a sua beleza, carisma e suas curvas de tirar o fôlego. Para poder acompanhar mais sobre a gata palmeirense, basta seguir ela no seu perfil @daianeferreiraesteticaavancada e curtir suas lindas fotos.

