No dia 26 de novembro, às 18h, o Sinditec e o escritório Souto Correa Advogados realizam a palestra gratuita “Reforma Tributária e os impactos para as empresas”, em Americana (avenida Rafael Vitta, 1073, São Domingos).

O evento contará com especialistas como Anderson Trautman Cardoso, Fernando Ayres e Augusto Périco, que discutirão as mudanças no sistema tributário e como as empresas podem se preparar para as novas regras.

Inscrições gratuitas até 25/11 Sinditec:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFCrPYPhwpmF8CyXtfE16jaLmkx0484LeBx5Mj0ayOVy5JoQ/viewform.

Vagas limitadas!