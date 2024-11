Nova Odessa tem 45 vagas hoje; 4 para pedreiro

O PLT (Posto Local do Trabalho) da Prefeitura de Nova Odessa, que funciona junto ao novo Poupatempo da cidade, está recebendo currículos para a seleção de 45 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas. As vagas são para pessoas moradoras de Nova Odessa e a maioria exige experiência na respectiva função.

Os interessados devem enviar seus currículos nesta segunda-feira (dia 25/11/2024) para o e-mail ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br, com a especificação da função (o “nome da vaga”) interessada na linha de “assunto”.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Lembrando que os moradores interessados também podem cadastrar o currículo no portal (novaodesse.sp.gov.br), na aba “Emprega Nova Odessa”, espaço já utilizado pelas empresas da cidade disponibilizarem centenas de vagas ao público. O novo portal de vagas mantido pela Prefeitura pode ser acessado em https://www.novaodessa.sp.gov.br/emprega-novaodessa.

O PLT e os demais serviços municipais voltados ao mercado de trabalho atendem ao público no novo Poupatempo e CRET (Centro Municipal de Referência ao Empreendedor e Trabalhador), que fica na Rua Duque de Caixas, nº 600, no Centro – junto à recém-inaugurada unidade do Poupatempo Paulista na cidade.

Confira as vagas da iniciativa privada disponíveis em Nova Odessa

AÇOUGUEIRO – Com experiência na função. (1 vaga)

AJUDANTE DE OBRA / AUXILIAR DE LIMPEZA – Com ou sem experiência (para Hortolândia). (5 vagas)

AJUDANTE GERAL – De 18 a 30 anos, não necessita experiência. (3 vagas)

ALMOXERIFE / PEDREIRO-AJUDANTE / PORTEIRO – Vagas masculinas. Residir Nova Odessa ou Sumaré. (4 vagas)

ASSISTENTE ADM FINANCEIRO FEMININO – Com ampla experiência na função. (1 vaga)

ASSISTENTE ADM FEMININO – Com ampla experiência em rotinas fiscais e contábeis. (1 vaga)

AUXILIAR DE ELETRICISTA – Com experiência na função. (3 vagas)

AUXILIAR DE COBRANÇA – Ambos os sexos, ensino médio completo, acima de 18 anos. Conhecimento básico em informática, planilhas eletrônicas (Excel) e rotinas financeiras. VT + VR ou VA + seguro de vida + participação de lucros + desconto com faculdades + assistência médica e odontológica + convênio farmácia + telemedicina + 50% de desconto em pacotes da empresa. (1 vaga)

AUXILIAR DE RETENÇÃO (TELEMARKETING) – Ambos os sexos, ensino médio completo, acima de 18 anos. Conhecimento básico em informática e disponibilidade total de horário (manhã/tarde/noite). VT + VR ou VA + Seguro de vida + participação de lucros + desconto com faculdades + assistência médica e odontológica + convênio farmácia + telemedicina + 50% de desconto em pacotes da empresa. (1 vaga)

AUXILIAR DE FATURAMENTO – Desejável curso superior completo em Administração, Idade entre 20 e 55 anos, ambos os sexos, conhecimentos em faturamento e logística. Oferecemos: vale transporte, trabalho se segunda a sexta-feira, cesta básica, convênio médico, salário a combinar (compatível com mercado). (1 vaga)

AUXILIAR DE LIMPEZA – Com experiência. (1 vaga)

CHEFE DE COZINHA – Com experiência na função. (2 vagas)

CONSULTOR DE TELEVENDAS – Ambos os sexos, ensino médio completo, acima de 18 anos. Conhecimento básico em informática e disponibilidade de horário. VT + VR ou VA + seguro de vida + participação de lucros + desconto com faculdades + assistência médica e odontológica + convênio farmácia + telemedicina + 50% de desconto em pacotes da empresa. (1 vaga)

ELETRECISTA DE MANUTENÇÃO / TÉCNICO ELETRÔNICO – Para prevenção corretiva de equipamento de fiação. (2 vagas)

GERENTE DE PRODUÇÃO – Masculino, com experiência em liderança na área de metalúrgica. (1 vaga)

LEITURISTA – Masculino, acima de 22 anos, conhecimento básico em informática, Ensino Médio completo, residente em Nova Odessa. Perfil: dinâmico, iniciativa, boa expressão verbal, capacidade de comunicação e capacidade física para execução das tarefas inerentes ao serviço contratado. Horário de segunda à sexta, das 6h às 11h e das 12h às 14h12. Salário R$ 1.664,00 + VR + VA + cesta básica + comissão de produtividade + VT municipal + PLR em fevereiro e agostos de 2025. (4 vagas)

LÍDER DE FUNDIÇÃO – Masculino, com experiência na função. (1 vaga)

MARCENEIRO – Masculino, para trabalhar com móveis planejados. (1 vaga)

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO – Com experiência na área de metalúrgica. (2 vagas)

PEDREIRO/SERVENTE – Para trabalhar em construtora. (4 vagas)

PROMOTORA DE VENDAS – Feminino, com experiência em cosméticos para cabelo. (1 vaga)

VENDEDORA – Para trabalhar em loja de roupas e calçados. (2 vagas)

TECELÃO – Masculino, com experiência em tear Vamatex. (1 vaga)

TÉCNICO TÊXTIL – Com ou sem experiência. (1 vaga)

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP