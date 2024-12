A medida foi adotada depois que a Associação Brasileira de Empresas de Produtos Nutricionais (ABENUTRI) ter enviado ao governo um estudo apontando adulterações nas marcas de whey protein por não apresentarem a quantidade de proteína informada nos rótulos.

Devido à rotina corrida que muitos levam, encontrar opções rápidas e nutritivas para manter uma alimentação saudável e equilibrada pode ser desafiador. Seja para as pequenas ou grandes refeições, o whey protein é um suplemento que sacia a fome e oferece grandes quantidades de proteína ao corpo humano. Com este pressuposto e pensando em ajudar o dia a dia das pessoas, a Nutflav desenvolveu suas embalagens de Whey em sachês de 30g, uma opção de produto fracionada, que tem o objetivo de facilitar o consumo de proteína ao longo do dia.

Independentemente do lugar, indo para uma reunião ou em uma viagem, o sachê é o grande aliado daqueles que consomem o whey protein diariamente. Uma de suas características, como explica a responsável técnica da Nutflav, engenheira de Alimentos Viviane Pescador Maragno, é o fato de possuir a quantia exata para o consumo diário. “Nossos sachês de whey não apenas fornecem uma dose conveniente de proteína de alta qualidade, mas também se adaptam perfeitamente ao estilo de vida agitado de nossos consumidores. Seja no escritório, na academia ou em uma aventura ao ar livre, a Nutflav oferece de forma fácil e rápida uma boa nutrição, onde quer que esteja”, afirma.

Adaptável à rotina

Nesse cenário, o whey é uma fonte de proteína de alta qualidade, que ajudará na recuperação muscular e na promoção da saciedade. Além de se destacar por ser um alimento prático de preparar tanto com água quanto com leite, a pessoa consegue levar o produto para onde for, e pelo seu tamanho, é possível carregar em bolsas e mochilas. O consumo diário do produto pode promover diversos benefícios para o consumidor, tais como auxílio na recuperação muscular, fortalecimento do sistema imunológico e manutenção da saúde óssea, entre outros.

Para incrementar ainda mais a bebida, a Nutflav oferece quatro opções de sabor que permitem a elaboração de diversas receitas caseiras e saudáveis: bannoffe, morango, chocolate e neutro. Dessa forma, a pessoa consegue preparar shakes energéticos, panquecas, mousses, sobremesas, adicionar frutas ou beber em sucos, para facilitar na incorporação da rotina alimentar diária.

Uma soma de fatores

Outro ponto positivo do produto proveniente do soro do leite são a qualidade nutricional e sua capacidade de auxiliar, individualmente, na saúde e desempenho físico de quem o consome. No entanto, é crucial reconhecer que o impacto do ingrediente no organismo humano dependente de fatores e escolhas de acordo com o estilo de vida.

“Os resultados desejados geralmente são alcançados com um compromisso com hábitos saudáveis, que envolvem desde uma alimentação balanceada até a prática contínua de exercícios físicos. Além disso, é sempre recomendável buscar orientação de profissionais de saúde ou nutricionistas para verificar a quantidade necessária que o organismo precisa ingerir e a melhor maneira de consumi-lo ao longo do dia”, explica a responsável técnica da Nutflav.