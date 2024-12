A Honda Motor Company está com inscrições abertas para a nova edição de seu Programa de Trainee, que busca por profissionais de diferentes áreas e com formação superior concluída entre dezembro de 2022 e dezembro de 2024. As vagas são para as cidades de São Paulo (SP), Sumaré (SP) e Manaus (AM).

Com duração de 2 anos, o Programa combinará rotações em diferentes áreas estratégicas, treinamentos específicos, projetos de impacto e mentoria com líderes da empresa.

Nos três primeiros meses, os trainees terão uma visão ampla dos negócios da empresa ao passar por áreas como Administrativo, Produção, Compras, Desenvolvimento e Vendas. Na etapa seguinte, as rotações serão direcionadas para a área de atuação escolhida, complementadas por um projeto em grupo.

No segundo ano, os trainees liderarão um projeto estratégico e receberão mentoria focada no desenvolvimento de carreira.

Os talentos selecionados contarão com remuneração compatível com o mercado e um pacote de benefícios que inclui plano de saúde; plano odontológico; seguro de vida; vale-transporte, fretado ou auxílio combustível (de acordo com a unidade); e vale-refeição ou refeitório no local de atuação (de acordo com a unidade).

As inscrições para o Programa de Trainee Honda 2025 vão até 14/01/2025.