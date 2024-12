Salão de beleza transforma a experiência de luxo em Campinas

Campinas acaba de ganhar um novo espaço Salão de beleza que promete revolucionar a maneira como as mulheres e, até mesmo os homens, cuidam de sua beleza e bem-estar. O Noah Beauty foi idealizado pelo casal Lívia Siqueira e Carlos Dimarzio, projetado pela arquiteta Ana Mitzakoff, conta com 600m² e dois andares. É um salão de beleza inovador: os lavatórios, por exemplo, são elétricos, deitam por completo e fazem até massagem, além de regular a altura para o profissional, proporcionando ergonomia no trabalho.

Localizado no bairro Gramado, Noah Beauty se destaca não apenas pela qualidade de seus serviços, produtos e aparelhos, mas também pela proposta de ser um verdadeiro refúgio para os clientes, já que além dos serviços de cabelo, unha e estética, também contará com massagem relaxante e Sala da Noiva.

Noah Beauty se diferencia pela sua abordagem personalizada, tratando cada cliente de forma única. Antes de iniciar qualquer serviço, os profissionais realizam uma análise das necessidades e preferências individuais de cada pessoa, seja para um corte de cabelo, um tratamento facial ou uma depilação. A ideia é entender o estilo de vida, os desejos e até mesmo os desafios de cada cliente, garantindo que os resultados atendam às suas expectativas.

O salão também se destaca por contar com uma equipe altamente qualificada, que se mantêm atualizada com as últimas tendências e inovações do mundo da beleza. De técnicas avançadas de coloração capilar a tratamentos exclusivos de pele, todos os serviços são realizados com produtos de alta qualidade, respeitando as necessidades de cada tipo de cabelo e pele.

Outro diferencial é o projeto luminotécnico que conta com uma iluminação focada para que as cores da tintura sejam reproduzidas com perfeição, além da quantidade de luz perfeita para o profissional executar o serviço sem incomodar a cliente.

Comodidade e Sofisticação

Ao entrar no Noah Beauty os clientes são imediatamente envolvidos por uma atmosfera acolhedora e sofisticada. O design do salão mistura elementos modernos e neutros, criando um ambiente perfeito para relaxar e se desconectar da rotina. A decoração é cuidadosamente pensada, com espaços amplos, iluminação suave e uma música ambiente que transmite serenidade.

Mais notícias de Moda, Casa e arquitetura

Para a comodidade dos clientes, o salão conta com espaço de café da Notre Pain, com produtos artesanais abastecidos diariamente. Há ainda manobrista e segurança armada.

Abaixo os serviços oferecidos no salão de beleza:

UNHA:

Manicure, pedicure, esmaltação em gel, blindagem de unha, alongamento em gel, spa dos pés e podologia.

CABELO:

Corte com visagismo, coloração, mechas, escova, penteados, tratamentos e realinhamento.

ESTÉTICA:

Despigmentação de tatuagem, tintura e design de sobrancelhas, brow lamination, alongamento de cílios, lash lifting, revitalização labial Hydralush, Nanoblanding, Black peel, maquiagem, depilação, massagem relaxante, drenagem corporal, banho de lua, reflexologia, dermaplaning e grow up.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP