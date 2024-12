MovieCOMtodos encerra programação de 2024 com exibição de ‘Moana 2’ no Tivoli Shopping

O Tivoli Shopping realiza no próximo domingo, dia 08, às 11h, a última edição de 2024 do MovieCOMtodos, projeto mensal que promove inclusão e acolhimento por meio de sessões de cinema especialmente adaptadas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares. Para fechar o ano com chave de ouro, o filme escolhido é “Moana 2”, animação que promete encantar crianças e adultos com uma nova jornada épica repleta de aventura, coragem e músicas vibrantes.

Na sequência de uma das animações mais queridas da Disney, “Moana 2” acompanha a jovem navegadora enquanto ela retorna ao mar para uma nova aventura. Ao lado de seus amigos e de novos personagens, ela enfrenta desafios inesperados, reforçando valores de coragem, amizade e conexão com a natureza.

O que é o MovieCOMtodos?

O MovieCOMtodos é um projeto que garante uma experiência confortável e inclusiva para pessoas com TEA, com sessões planejadas para atender às suas necessidades sensoriais e comportamentais. Durante a exibição, o ambiente é cuidadosamente preparado com:

Som em volume reduzido, para minimizar desconfortos auditivos.

Luzes parcialmente acesas, criando um espaço acolhedor.

Portas abertas, permitindo circulação livre.



Além disso, as sessões ocorrem nas manhãs de domingo, quando o shopping tem movimento mais tranquilo, evitando filas e aglomerações.

Os ingressos para o MovieCOMtodos podem ser adquiridos antecipadamente pelo site www.moviecom.com.br/cinema/sta-barbara-doeste-tivoli/venda ou diretamente na bilheteria do cinema.

SERVIÇO:

Sessão MovieCOMtodos – “Moana 2”

Quando: domingo, 08 de dezembro

Horário: 11h

Local: Moviecom Cinemas do Tivoli Shopping

