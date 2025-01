Smartphones e a nova era da leitura no Brasil

* André Palme, Diretor de Conteúdo e Marketing do Skeelo (smartphones)

Vamos pensar um pouco sobre como a tecnologia se integra à nossa rotina e incentiva hábitos que antes pareciam distantes. A leitura é um ótimo exemplo disso. Com smartphones à disposição, ler se torna parte do nosso dia a dia de uma maneira prática e adaptável. O smartphone, que muitas vezes é visto como o grande vilão da distração, na verdade, pode se transformar em um aliado poderoso para quem deseja consumir mais histórias.

Hoje, esse dispositivo facilita a democratização, permitindo que qualquer pessoa carregue uma biblioteca no bolso, literalmente, podendo acessar milhares de títulos, e isso torna a leitura mais inclusiva e presente no cotidiano. E não se trata apenas de acesso; trata-se de personalização também. Cada leitor pode escolher o formato que melhor lhe convém — seja um e-book ou um audiobook — e ainda ajustar o tamanho da fonte ou o brilho da tela, o que torna a experiência única para cada um.

Essa realidade fica ainda mais clara quando observamos os números. Segundo uma pesquisa da Câmara Brasileira do Livro (CBL), o Brasil tem cerca de 25 milhões de consumidores de livros, sendo que 81% dos leitores digitais preferem e-books, e metade desse grupo lê diretamente no celular, ou seja, é o smartphone se mostrando uma ferramenta essencial.

Este número poderia ser ainda maior? A resposta é, sim! Muitas pessoas desconhecem a informação de que diferentes planos de telefonia oferecem, sem cobrar nenhum adicional, dentro do seu pacote de internet, acesso a um grande acervo de livros digitais por meio de aplicativo de leitura. E essa poderia ser uma forma de impactar e se estender ainda mais para áreas fundamentais como cultura e educação, além de incentivar o hábito de ler de maneira mais flexível, demonstrando que o dispositivo móvel pode sim, ser um grande aliado na construção de uma sociedade mais informada e conectada.

Já se foi o tempo em que diziam que os brasileiros não são engajados com a leitura. Segundo a mesma pesquisa, 16% dos adultos acima de 18 anos compraram pelo menos um livro no último ano, e os livros foram a quarta categoria de produtos mais consumida, superando até mesmo os jogos de videogame.

E vale lembrar que a praticidade e o conforto de se utilizar alternativas mobile, principalmente durante os momentos de deslocamento, como no transporte público, a caminho da faculdade e do trabalho, são os principais fatores para o seu uso.

É incrível como a palma da nossa mão pode nos transportar para diferentes épocas e lugares. De clássicos da literatura brasileira como Paulo Coelho, passando por long sellers como O Monge e o Executivo, aos mistérios de Agatha Christie e à febre Bridgerton, a variedade de títulos disponíveis em formato digital é imensa. A leitura, antes restrita a poucos e a momentos específicos, agora se torna uma experiência personalizada, acessível a todos e capaz de acompanhar cada um de nós em nossas jornadas.

*André Palme é sócio e CMCO (Chief Marketing, Content & Growth Officer) do Skeelo, maior ecossistema de livros e leitura do Brasil. Acumula 20 anos de carreira, sendo 12 deles no mercado de livros e na liderança de projetos que envolvem conteúdos multi formatos, marketing, tecnologia e streaming. Além disso, é empreendedor, professor, mentor e colunista.

O executivo liderou projetos como a produção de Harry Potter em audiobook, o primeiro ebook de um reality no Brasil em parceria com o SBT e Histórias da Gente. Foi responsável pela criação do primeiro hub de influenciadores de livros no Brasil e se tornou o primeiro embaixador latino convidado do Business Club da Feira de Frankfurt, maior feira de publishing do mundo.

Em 2021, criou um curso online para o desenvolvimento de profissionais do mercado de áudio, em parceria com a E.B.A.C e também é professor no Snel, no Nespe e na Universidade do Livro. Coordena a Comissão de Inovação e Tecnologia da CBL (Câmara Brasileira do Livro). O executivo soma mais de 10 mil horas na liderança da produção de conteúdo em áudio, entre audiobooks, podcasts e áudio séries, coordenados na carreira. No Skeelo, lidera toda a estratégia de conteúdo e marketing.