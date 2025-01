A Prefeitura de Nova Odessa tem sido alvo de “fake news” e desinformação nos últimos dias. Diversos canais informativos de pequena expressão e postagens de particulares em redes sociais vêm apontando um suposto “atraso” no pagamento dos salários dos servidores públicos – o que não é verdade. Os salários do funcionalismo municipal seguem em dia na cidade.

Na verdade, entre janeiro de 2021 e dezembro 2024, todos os salários foram pagos em dia pela gestão municipal. Mais do que isso: desde abril de 2021, o Município vem fazendo o pagamento da Folha Salarial da categoria sempre de forma adiantada. Ao invés de aguardar até o 5º dia útil do mês subsequente ao mês trabalhado, a Prefeitura vem depositando os salários até o último dia do próprio mês.

A única dificuldade real que a Municipalidade enfrenta neste momento é o pagamento das férias dos servidores da Rede Municipal de Educação. Previsto para ter ocorrido no dia 03 de janeiro, o depósito das férias ainda não pôde ser feito por problemas no fluxo de caixa da Prefeitura, devendo acontecer até o próximo dia 21 (ou antes disso, tão logo o “caixa” some o valor necessário). Mas o salário dos profissionais da Educação foi depositado normalmente no último dia 30 de dezembro de 2024, de forma adiantada, junto ao restante dos servidores.

Outras “versões” dos boatos e “fake news” deste início de janeiro de 2025 afirmam que a Prefeitura de Nova Odessa está “sem dinheiro”, ou que “não está pagando fornecedores”. Novamente, as duas afirmações são inverídicas.

Segundo a Secretaria Municipal de Finanças, apenas em dezembro, a Prefeitura de Nova Odessa realizou pagamentos totais no valor de R$ 26,7 milhões – entre despesas com pessoal (incluindo a folha do mês, no valor de R$ 6,1 milhões), 13º salário, Cartão da Cesta de Natal, outros benefícios, encargos e fornecedores de materiais e serviços.

PRECATÓRIO PREJUDICOU Nova Odessa

No entanto, também somada neste total de dezembro, a Prefeitura se viu obrigada a quitar mais uma dívida de precatório “herdado” da gestão anterior, desta vez de R$ 4,1 milhões, o que prejudicou sobremaneira o fluxo de pagamentos da Prefeitura. Foi este gasto que impediu o depósito das férias do pessoal da Educação na data prevista, bem como causou certo atraso na “fila” de pagamentos de fornecedores.

“Mesmo assim, graças a um esforço administrativo e fiscal intenso, a gestão conseguiu realizar em dia a grande maioria dos pagamentos de dezembro – sempre tendo como prioridade os nossos colaboradores”, destacou a Secretaria de Finanças.

“É importante ressaltar que a Prefeitura de Nova Odessa mantém o trabalho visando colocar em dia o fluxo de pagamentos, sempre com foco nos nossos servidores. Assim, o depósito dos adicionais de férias dos profissionais da Rede Municipal de Educação vai acontecer nas próximas semanas, tão logo a Prefeitura tenha o total necessário em caixa – ou no máximo até o dia 21/01”, completou a pasta.

O mesmo vale para os fornecedores. Mais informações serão divulgadas assim que disponíveis.

