A convite do vereador Felipe Corá (PL), o assessor parlamentar na Casa Civil do Governo de São Paulo, Ricardo Molina, esteve presente na Câmara de Santa Bárbara d’Oeste nesta sexta-feira (10). Molina trabalha diretamente com o secretário-chefe Arthur Lima, responsável pela coordenação e execução de políticas públicas do governo estadual.

Durante o encontro, com a presença de diferentes vereadores e de dirigentes da Santa Casa de Misericórdia, Molina fez questão de expressar seu agradecimento pelo acolhimento e desejar um feliz ano novo aos presentes. Ele parabenizou os vereadores eleitos e reeleitos, e explicou o papel de sua função na Casa Civil, destacando que a pasta recebe e encaminha as demandas dos municípios, acompanhando de perto o andamento de cada pedido.

Molina fala em apoio direto para os municípios

Molina ressaltou que, na Casa Civil, os municípios têm um canal direto para encaminhar suas solicitações, e que é fundamental que os pedidos sejam bem elaborados e justificados para que possam ter andamento com êxito.

Ele destacou que, ao longo de sua gestão, é possível acompanhar o andamento de cada solicitação de forma online, o que garante maior transparência e controle. Ainda em relação aos processos junto à Casa Civil, o assessor estadual alertou que 80% das solicitações que não avançam ficam retidas devido à falta de informações adequadas por parte dos municípios, um aspecto que precisa ser melhorado.

Em relação à Santa Casa de Misericórdia, Molina apontou que, embora não haja emendas de deputados diretamente envolvidas nos processos, sempre há um caminho para que os pedidos sejam atendidos. Ele garantiu que está à disposição para ajudar, destacando que é necessário persistir em busca de recursos e soluções para a Saúde.

Já o presidente da Santa Casa, Luiz Donizete Leite, aproveitou a oportunidade para expor os desafios financeiros da instituição, que enfrenta um déficit anual de cerca de R$ 5 milhões. Ele ressaltou, ainda, que apesar das dificuldades, o hospital é bem avaliado e, no momento, recebe a construção de uma nova UTI neonatal, obra que está em andamento, a partir do apoio do vereador Corá e da deputada federal Carla Zambelli. Ainda na reunião, além de pedir apoio por mais recursos, se colocou à disposição dos parlamentares para esclarecer eventuais dúvidas e reclamações a respeito do atendimento.

Segundo o presidente da Câmara, Júlio César Kifú, com a expectativa de investimentos recordes e um orçamento robusto para o próximo período, o encontro foi uma oportunidade importante para estreitar os laços entre o governo estadual e a cidade de Santa Bárbara d’Oeste, visando o progresso e melhorias para a população local.

