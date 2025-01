Como identificar sinais de dor nos pets e agir com segurança

Quando um animal de estimação sente dor, ele geralmente demonstra por meio de comportamentos que podem passar despercebidos aos tutores. O Dr. Gabriel de Vasconcellos Aquino, anestesista e líder do setor de Anestesiologia do Hospital Veterinário Taquaral, em Campinas – SP, explica que o conhecimento dos sinais de dor e o acompanhamento veterinário são fundamentais para garantir a saúde e o bem-estar dos pets. “Muitas vezes, os animais preferem esconder a dor a demonstrá-la, o que exige atenção redobrada dos tutores”, alerta Aquino.

Os tutores, por estarem sempre ao lado de seus animais, são os primeiros a identificar mudanças de comportamento. Aquino explica que sinais como dificuldade para se levantar, relutância em subir em móveis, brincar menos e ficar mais tempo parado podem indicar desconforto ou dor. “Qualquer alteração nos hábitos diários merece uma investigação, pois muitas vezes pode ser o início de algum problema que exige atenção médica”, orienta o veterinário.

Mudanças na alimentação e comportamento: o que observar?

A diminuição do apetite e a redução nas atividades diárias são outros sinais que devem acender o alerta nos tutores. Segundo Aquino, problemas como dores nos dentes ou em qualquer parte do corpo podem diminuir o interesse do pet pela comida. “Ninguém gosta de comer com dor, certo? O mesmo vale para os pets. Uma dor de dente ou mesmo dores em outras áreas do corpo podem reduzir o apetite dos nossos amigos peludos”, explica o especialista. Nos cães, dificuldades de locomoção, como evitar escadas ou longos passeios, também podem indicar dores em áreas específicas do corpo, como coluna, pelve ou membros.

É seguro medicar o pet em casa?

O instinto de ajudar pode levar tutores a considerar medicação caseira, mas Aquino adverte que é sempre mais seguro procurar o veterinário. “Os tutores geralmente percebem quando o animal está com dor, mas a localização exata do problema requer avaliação profissional. Medicar por conta própria pode trazer grandes riscos, como problemas renais ou gástricos devido ao uso incorreto de medicamentos”, alerta. Além disso, o metabolismo dos pets é diferente do nosso, e o uso de medicamentos inadequados pode causar danos graves.

Identificando dores após lesões e acidentes

Após uma pancada ou acidente, é importante observar comportamentos de proteção do pet, como evitar apoiar uma pata ou relutância em se movimentar. “Assim como nós, os pets tendem a proteger a área lesionada. Em casos de acidentes, mesmo que o animal pareça bem, a avaliação veterinária é essencial, pois alguns podem esconder lesões mais sérias”, explica Aquino. Ele recomenda, ainda, o uso de compressas de gelo para pancadas leves, desde que o animal permita.

