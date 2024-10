O cantor e compositor Gusttavo Lima chega à cidade de Campinas, interior do Estado de São Paulo, no dia 22 de novembro para realizar um show memorável. A apresentação do Embaixador, considerado um dos maiores e melhores artistas da música sertaneja, vai acontecer no Royal Palm Hall. A realização é da Oceania Eventos.

Os ingressos podem ser adquiridos a partir desta terça-feira (08) pelo site BaladAPP https://baladapp.com.br/. Vale lembrar que para este show, todos os setores terão cadeiras com mesas à disposição do público que poderá viver uma experiência única e exclusiva, curtindo o artista bem de perto. É a primeira vez que Gusttavo Lima apresenta este formato de show em Campinas. Os ingressos são limitados.

GUSTTAVO LIMA

Arrastando multidões por onde passa, o cantor Gusttavo Lima tem conquistado o público com sua nova turnê. No repertório repleto de sucessos, o Embaixador apresenta músicas desde o começo da carreira, como “Inventor dos amores”, “Gatinha assanhada” e “Balada boa”, passando por faixas a exemplo de “Bloqueado”, “Cem mil” e “Zé da recaída”, até chegar aos hits mais recentes, como “Fala mal de mim” e “Desejo imortal” – versão do sucesso internacional “It Must Have Been Love”. Também fazem parte do show faixas do DVD “Paraíso particular” como “Oi vida”, “Compensa”, “Mala dos porta mala”, “Torce o olho” e “Canudinho” e do novo projeto “Embaixador Acústico”, a exemplo de “A noite”.

Com uma trajetória marcada por inúmeros sucessos, Gusttavo Lima é considerado um dos maiores artistas da música nacional. O mineiro nascido em Presidente Olegário toca violão, viola, guitarra, bateria, contrabaixo e sanfona e chegou ao mercado fonográfico com notoriedade. Como compositor, carrega em sua bagagem mais de 150 canções.

SERVIÇO

Evento: Show Gusttavo Lima

Data: 22 de novembro

Horário de abertura: 20h

Local: Royal Palm Hall – Rua Monsenhor Luís Fernandes de Abreu, 311 – Jardim do Lago Continuação – Campinas/SP.

Mais informações: https://baladapp.com.br/