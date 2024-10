Filmes e séries Top10 do streaming semana 2 outubro

Na expectativa para a final do Miss Bumbum Brasil que acontece nesta sexta-feira (4), em São Paulo, a modelo e influencer +18 Paty de Paula promete liberar seu OnlyFans para seus seguidores caso leve a maior e conquiste a faixa de campeã. Na primeira etapa, online, a representante do Rio de Janeiro bateu recorde com 600 mil votos, chegando à final como a favorita.

“Ser a mais votada pelo público já é uma conquista. Espero que os jurados concordem com a voz do povo (risos). Se o título vier, vai ter nudes de graça e vídeos picantes, todo mundo sai feliz”, garante rindo. “Me preparei bastante, intensifiquei treinos e ensaiei uma performance ousadíssima. Quero causar no palco e arrancar nota 10 do júri”.

No concurso, Paty aposta no seu bumbum 100% natural, algo inédito nos dias de hoje. Além disso, a miss não é adepta de procedimentos milagrosos, nem de dietas radicais. “Levo uma vida saudável e ponto. Não apelo para nenhum segredo, não acredito nisso. Ao contrário de muitas, meu bumbum não é plastificado. São 103cm de muita gostosura e naturalidade”, diz.

Tanta beleza, segundo ela, chamou a atenção do público e fez o assédio aumentar depois da sua entrada no Miss Bumbum. As cantadas chegam principalmente pelas redes sociais. “Acho que o bumbum está fazendo sucesso entre os homens mesmo”, brinca. “Sei lidar numa boa, até porque mostro tudo nas plataformas adultas”.

Aliás, Paty de Paula passou a faturar com seus nudes depois de ser ‘rejeitada’ por uma revista masculina. Na época, um dos editores disse que “negra não vendia”. Disposta a provar o contrário, ela fez um ensaio nu, se cadastrou nas plataformas e passou a vender seus conteúdos picantes. “Desde então minha vida mudou. E agora quero esse título para mostrar ainda mais o meu sucesso”.

