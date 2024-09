SP registra 76 óbitos que podem ser associados a queimadas

Entre agosto e a primeira semana de setembro, a cidade de São Paulo registrou 1.523 notificações de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e 76 óbitos relacionados, segundo dados da Secretaria Municipal da Saúde. Este aumento expressivo coincide com a intensificação das queimadas em diversas regiões do Brasil, afetando diretamente a qualidade do ar na capital paulista.

A piora significativa na qualidade do ar está associada às queimadas que ocorrem em quase todos os estados brasileiros desde a segunda metade de agosto. Esse cenário tem contribuído para o agravamento de doenças respiratórias, especialmente entre os grupos mais vulneráveis, como crianças, pessoas idosas e ccom condições respiratórias preexistentes.

Dicas de Prevenção e Cuidados:

Para minimizar os riscos de complicações respiratórias, especialistas recomendam as seguintes medidas:

Umidificar o ar: Utilizar umidificadores ou recipientes com água nos ambientes internos para aumentar a umidade do ar.

Evitar exercícios ao ar livre: Reduzir atividades físicas ao ar livre, especialmente nos dias de maior concentração de poluentes.

Hidratação constante: Beber bastante água para manter o corpo hidratado e ajudar a aliviar irritações nas vias respiratórias.

Inalações com soro fisiológico: Para quem já possui problemas respiratórios, fazer inalações com soro fisiológico com mais frequência pode ajudar a aliviar sintomas.

Roupas frescas: Usar roupas leves que facilitem a ventilação corporal.

Vacinas em dia: Manter as vacinas contra doenças respiratórias em dia, incluindo as de gripe, pneumonia, COVID-19 e vírus sincicial respiratório.

Sem óbitos

A população deve estar atenta aos cuidados necessários para evitar complicações, especialmente em um momento em que a qualidade do ar está comprometida e pode potencializar problemas de saúde.

