O SP Fashion Week+N58, que acontece de 16 a 21 de outubro, está com ingressos à venda para o hub no Pavilhão das Culturas Brasileiras (Pacubra), no Parque do Ibirapuera.

A edição “As Joias da Rainha” é uma homenagem à jornalista, editora e diretora criativa Regina Guerreiro, com curadoria de Renato de Cara. Os ingressos, de diferentes categorias, permitirão desde a entrada no local para ver exposições, atrações musicais, talks, frequentar loja, bares, restaurantes, lounges até assistir desfiles selecionados, que ainda serão definidos.

Os preços variam de R$ 100,00 a R$ 1.600,00, dependendo da categoria e lote.

Informações completas sobre os diferentes ingressos, acessos e a venda estão disponíveis no site.

Clientes do C6Bank têm 20 por cento de desconto.

Sobre o SP Fashion Week:

Com 29 anos SPFW é um dos mais completos exemplos de como a economia criativa pode ser usada como estratégia de desenvolvimento para a cidade e o país. O evento cumpre um papel articulador e provocador, transcendendo o mundo da moda e estabelecendo-se como ponto de convergência de diversas redes criativas. Com investimentos que superam 1 bilhão de reais, o SPFW já recebeu mais de 3 milhões de pessoas e a transmissão de seus conteúdos pela TV e Internet alcançou mais de 1 bilhão de pessoas em cerca de 100 países. Mais que evento e mais que moda, o São Paulo Fashion Week é uma experiência relevante, estimulante, inspiradora e transformadora para todos os que se conectam à plataforma.