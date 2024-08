O São Paulo bateu o Nacional do Uruguai por 2 a 0 na noite desta quinta-feira e avançou para as quartas-de-final da Copa Libertadores.

Os dois gols do Tricolor foram marcados no primeiro tempo. Bobadilla abriu o placar abriu o placar aos 31′ da primeira etapa.

Jogador do Nacional do Uruguai passa mal durante partida pela libertadores no jogo.

Morumbi com 60.032 viventes (melhor público tricolor na temporada) e R$ 5.790.757,50.

Agora, o Tricolor paulista encara o Botafogo na sequência da Libertadores 2024. Os cariocas eliminaram o Palmeiras esta 4a feira em jogo de muita emoção.

Jogo do São Paulo na sequência

A próxima partida do Tricolor acontece no próximo domingo também no Morumbis contra o Vitória. O time busca se recuperar depois da derrota no clássico contra o Palmeiras no último domingo.

