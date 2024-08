O engenheiro Vitor Coelho vem candidato a vereador pelo PSB em Americana e lançou sua campanha em uma live na noite desta quinta-feira pelo YouTube. Ao todo, mais de cem pessoas participaram com média de 55 pessoas conectadas.

Leia + sobre política regional

Ele prometeu fazer campanha online e usar o mínimo de papel em materiais de apresentação de propostas.

Sobre Vitor Coelho

O engenheiro civil trabalhou no DAE Americana, na Câmara da cidade como consultor dos vereadores e na prefeitura como secretário de Habitação na década passada.

Hoje ele toca projetos próprios e em sociedades com empresas da região e tem focado seu trabalho nos últimos meses em percorrer ruas da cidade para mostrar os vazamentos do DAE e como eles estragam o asfalto mesmo com recape novo.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP