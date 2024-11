O Brasileirão de 2025 pode ter cinco clubes do Nordeste, fato que seria inédito desde o início do sistema de pontos corridos, em 2003. Sport e Ceará garantiram o acesso neste domingo (24) e vão se juntar a Fortaleza e Bahia na elite do ano que vem. O Vitória, hoje em 12º na tabela do Brasileirão, precisa de mais dois pontos em três jogos para se manter na Série A sem depender de outros resultados.

A última rodada da Série B de 2024 foi repleta de emoção, com quatro equipes lutando por três vagas de acesso. O Mirassol derrotou a Chapecoense em casa por 1 a 0 e garantiu sua presença na Primeira Divisão do ano que vem.

Jogadores e comissão técnica do Ceará comemoram acesso ao lado da torcida que prestigiou jogo do time em CampinasCréditos: Divulgação / Ceará SC

O Sport, ao bater o Santos por 2 a 1 na Ilha do Retiro, também se classificou. A outra vaga coube ao Ceará, que mesmo não vencendo o Guarani no Brinco de Ouro (0 a 0), acabou beneficiado pela vitória do Goiás sobre o Novorizontino: 1 a 0 em Goiânia.

“Quero parabenizar os quatro clubes que subiram pela excelente campanha na Série B. Foi uma competição emocionante até o último minuto. Santos, Mirassol, Sport e Ceará vão abrilhantar ainda mais a Série A de 2025. Demonstraram muita garra e empolgaram seus torcedores. Parabenizo também as outras equipes que lutaram com muito brio por seus objetivos até o final e não tiveram sorte”, disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Novorizontino segue na B em 2025

O time de Novo Horizonte (SP) poderia subir se empatasse com o Goiás. Era um dos quatro que lutavam para terminar no G-4. O Santos, campeão por antecipação, foi o primeiro a carimbar sua passagem para o Brasileirão de 2025.

Em outros jogos disputados neste domingo pela última rodada da Série B, o América-MG derrotou o Brusque por 3 a 0 no Independência; o Paysandu ganhou de virada do Vila Nova por 2 a 1 no Mangueirão; e o CRB empatou por 1 a 1 com o Operário no Rei Pelé.

Jogadores do Mirassol em festa: time vai disputar a elite do Brasileirão em 2025Créditos: Divulgação / Mirassol

A classificação final apontou o Santos em primeiro, seguido de Mirassol, Sport e Ceará. A equipe cearense terminou o campeonato com a mesma pontuação do Novorizontino, 64 pontos, mas com uma vitória a mais que o time do interior paulista – 19 a 18.

Erick Pulga, do Ceará, foi o artilheiro da competição, com 13 gols. A Série B de 2024 rebaixou Ponte Preta, Ituano, Brusque e Guarani.

