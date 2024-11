Cerca de 300 pessoas participaram no último sábado (23/11) pela manhã da Mobilização “Passos Que Salvam” 2024 em Nova Odessa, uma realização de equipe de voluntários do Hospital de Amor de Barretos e da Prefeitura da cidade, através das Secretarias Municipais de Esportes e Lazer e de Saúde. O destaque da ação de conscientização sobre o câncer infantojuvenil foi o Felipe, de 9 anos – que venceu o câncer e recebeu muitas palmas do público.

“Deus tem as ferramentas, e uma dessas ferramentas são os hospitais especializados. (O câncer) modifica os valores que a gente dá pra vida. Quando a enfermidade acontece, adoece a família toda, mas juntos vencemos, Deus nos deu a cura, e hoje estamos muito felizes. Então estamos aqui para incentivar outras famílias que estão passando por isso, dizer que há cura, principalmente quando o diagnóstico é precoce”, contou o avô do garoto, Marcos Furlan.

Além de apoiar o funcionamento do Hospital de Amor de Barretos, o objetivo da campanha é conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil. Segundo o vice-prefeito Alessandro Miranda (o Mineirinho), que representou o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) na mobilização desse ano, “esse é um lindo trabalho realizado há anos em nossa cidade pela Cristina Galhardo”.

“A gente fica muito feliz de ver uma criança ser curada. Quem for conhecer um hospital infantil, como o Hospital de Amor ou o Centro Boldrini, como eu fui alguns anos atrás, passa a dar mais valor à vida. Então muito obrigado a todos que estão aqui hoje reunidos por essa causa”, afirmou Mineirinho.

A organizadora da ação, Cristina Galhardo, expressou novamente sua gratidão ao prefeito Leitinho e a toda a equipe da Prefeitura “por todo o apoio e por caminharem juntos conosco nessa causa desde a primeira caminhada em Nova Odessa”.

“O Leitinho esteve presente como cidadão, vereador e prefeito, sempre demonstrando compromisso e dedicação em prol das crianças. Muito obrigada por trabalhar com tanto carinho e dedicação em benefício delas. Quanto mais cedo uma criança for diagnosticada, quanto mais cedo chegar a um bom centro de tratamento, maiores as chances de cura. Isso que nos motiva a continuar”, afirmou, emocionada.

Para o secretário de Esportes Renan Reis, “nesse ano, tentamos abraçar esse evento de uma forma ainda maior”. “É uma honra para mim, enquanto secretário, estarmos juntos nessa ação, que salva vidas. Temos crianças que estão aqui hoje e que foram curadas do câncer. Então muito obrigado a todos, e parabéns à Cristina por essa linda iniciativa, que envolve a atividade física e o esporte. Estamos aqui para estimar vocês a praticarem atividade física, para se prevenirem tanto de doenças do físico quanto do emocional”, afirmou.

Também estavam presentes o vereador Oseias Jorge e os secretários de Saúde, Adriana Welsch, e de Desenvolvimento Econômico e Social, Rafael Brocchi – entre outras lideranças. A manhã contou com aquecimento realizado pelo professor de dança (e vereador eleito) Paulo Pôrto, aulas de pilates, cross fit e muay thai e muito lazer nas diversas atrações do Parque Municipal das Crianças da Avenida Brasil, que permaneceu aberto para o público em geral.

