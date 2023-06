Studio de 29 m² tem lavanderia própria. Arquitetura funcional e otimizada

As grandes cidades brasileiras, como São Paulo, vem acompanhando uma expansão imobiliária de imóveis compactos que chegam a oferecer, no máximo, 45 m². Viver em apartamentos studios, muitas vezes situados em localizações mais centrais e próximos a locais de trabalho ou de estudo, se torna também um estilo de vida. Mas isto não quer dizer que o morador viverá mal instalado ou com a nítida ausência de questões que só existiriam se o ‘apto fosse maior’. O segredo é executar uma arquitetura alinhado com o estilo de vida, demanda e adaptado às características do local.

A arquiteta Letícia de Nóbrega é experiente na execução de projetos ‘enxutos’, como o studio, com apenas 29m², que ela realizou no bairro da Liberdade, região central de São Paulo. Para um investidor que o adquiriu com o intuito de alugá-lo, à primeira vista o layout aparentava ser demasiadamente estreito. Contudo, ela afirma que a metragem é eficaz para proporcionar uma acomodação alinhada com o lifestyle, que pede muita praticidade, sem perder um detalhe especial: o aconchego! “O projeto ficou super versátil e foi pensado para uma pessoa que mora sozinha e trabalha ou estuda. Mas também pode acomodar perfeitamente um casal”, explica a profissional, que assumiu o trabalho de arquitetura interiores de acordo com as aspirações do proprietário.

Seu ponto de partida foi a pluralidade: o décor clean fornece espaços para que o locatário acrescente cores, conforme a própria personalidade, e possa tornar o studio mais personalizado. Junto com o intuito de agradar em maior volume, a paleta de tons claros, presente nas paredes e no mobiliário, contribui para ampliar a percepção visual dos ambientes. “Esse conceito clean e mais minimalista, que combina madeira clara e preto e branco com toque de cor na decoração – mais os itens soltos -, tem maiores chances de agradar os diversos estilos de vida e perfis”, acrescenta Letícia. “Uma vez que o imóvel era para aluguel, preferimos optar leva leveza visual, mesmo com bastante trabalho em marcenaria.”