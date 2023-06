Multinacional Honda abre vagas de emprego em Sumaré. São 12 vagas disponíveis, sendo cinco delas destinadas a estágios. Essas vagas abrangem diferentes áreas de atuação, oferecendo oportunidades para profissionais em busca de crescimento e desenvolvimento de carreira.

Confira abaixo as vagas disponíveis na Honda em Sumaré:

1. Advogado Tributário Jr: Nessa posição, o profissional será responsável por lidar com questões tributárias, analisar e interpretar leis e regulamentações fiscais, além de fornecer suporte em assuntos legais relacionados à área tributária.

2. Analista de Infraestrutura PL: O analista de infraestrutura será responsável por garantir o bom funcionamento dos sistemas e redes de tecnologia da informação da empresa, realizando análises, implementando melhorias e oferecendo suporte técnico.

3. Analista Desenvolvimento Rede Pl: Nessa posição, o profissional será responsável pelo desenvolvimento e manutenção de redes de comunicação, além de realizar análises de desempenho e propor melhorias nas infraestruturas de rede.

4. Analista Engenharia Compras Jr: O analista de engenharia de compras será responsável por avaliar fornecedores, negociar contratos e realizar análises técnicas relacionadas às compras de materiais e serviços na área de engenharia.

5. Analista Logística Peças Pl: Nessa posição, o profissional será responsável por planejar e executar as atividades logísticas relacionadas ao abastecimento e distribuição de peças, garantindo a eficiência e o cumprimento dos prazos estabelecidos.

6. Analista Marketing SR: O analista de marketing será responsável por desenvolver estratégias de marketing, analisar o mercado, identificar oportunidades e implementar ações promocionais para fortalecer a marca e impulsionar as vendas.

7. Analista Suprimentos Peças Jr: Nessa posição, o profissional será responsável por realizar atividades relacionadas à gestão de suprimentos de peças, como negociação com fornecedores, análise de contratos e controle de estoque.

Além dessas vagas efetivas, a Honda também oferece cinco vagas de estágio, que são:

1. Estágio – Administrativo: Nessa posição, o estagiário terá a oportunidade de vivenciar as rotinas administrativas da empresa, auxiliando em atividades como controle de documentos, organização de arquivos e suporte administrativo em geral.

2. Estágio – ESG: O estagiário nessa área terá a oportunidade de atuar com foco em ESG (Environmental, Social and Governance), participando de projetos relacionados à sustentabilidade, responsabilidade social e governança corporativa.

3. Estágio – IT Business Partner: Nessa posição, o estagiário terá a oportunidade de atuar em parceria com a área de negócios, auxiliando na identificação de necessidades e no desenvolvimento de soluções tecnológicas para aprimorar os processos internos da empresa.

4. Estágio – IT Development: O estagiário nessa área terá a oportunidade de trabalhar no desenvolvimento e manutenção de sistemas e aplicativos, auxiliando em atividades de programação, testes e suporte técnico.

5. Estágio – IT Digital: Nessa posição, o estagiário terá a oportunidade de atuar com foco em soluções digitais, auxiliando no desenvolvimento e implementação de projetos relacionados à transformação digital da empresa.

