SP tem Marcha para Jesus e Parada LGBT+ no feriado

No próximo feriado prolongado, a capital paulista vai receber a Marcha para Jesus e a Parada do Orgulho LGBT+ – os dois maiores eventos de suas categorias. O cristão acontecerá no dia 8 de junho, próximo à estação de Metrô Luz e com a caminhada até o palco principal, na Praça Heróis da FEB, em Santana. A Parada ocorre no dia 11, principalmente na Avenida Paulista, com deslocamento até o início da Rua do Consolação, na altura da Praça Roosevelt. Os dois eventos são gratuitos e abertos a toda a população.

A Marcha é o principal encontro festivo do País para os evangélicos. A Parada LGBT+ de São Paulo é considerada uma das maiores do mundo e traz muita gente do interior e de outros estados, que fazem juntos um megaevento.

Além de ótima oportunidade para a cidade se mostrar internacionalmente e do engajamento nas causas, esses grandes eventos atraem o interesse das pessoas também pela programação cultural e gastronômica paulistana e a cidade ainda ganha a partir da movimentação financeira gerada pelas celebrações.

“Independentemente do motivo, o destino é São Paulo. O fato de acontecerem no mesmo final de semana prolongado faz com que o impacto econômico seja maior. Juntos, devem movimentar R$ 350 milhões. Isso em um único feriado, quando o consumo normalmente cai. E tudo acontece de forma harmoniosa”, afirma Gustavo Pires, presidente da São Paulo Turismo (SPTuris).

A SPTuris (principal empresa de eventos e turismo da Prefeitura) foi contratada para auxiliar na infraestrutura dessas duas grande montagens, que inclusive fazem parte do Calendário de Eventos Estratégicos da capital. Para recebê-los serão oferecidos equipamentos, estruturas e serviços como carregadores, bombeiros civis, agentes de limpeza, banheiros químicos, cavaletes, grades, postos médicos, ambulâncias, geradores, seguranças, entre outros.

Público da Marcha para Jesus 2022. Foto: Daniel Deák/ SPTuris.

Marcha para Jesus: A 31ª edição do evento será realizada a partir das 10 horas da próxima quinta-feira (08/06). A caminhada sairá do Metrô Luz e seguirá em direção à Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, na zona norte de São Paulo. No local de chegada, uma megaestrutura receberá grandes nomes da música gospel nacional. Vidente. Silvio Santos não volta à TV e herança disputa Essa edição possui 18 atrações confirmadas: Renascer Praise, Thalles Roberto, Gabriel Guedes, Anderson Freire, Théo Rubia, Maria Marçal, Julia Vitória, Mari Borges, New ID, Lukas Agostinho, Ton Carfi, Pedras Vivas, Bruna Karla, Pastor Lucas, Victin, Sarah Beatriz, Brandin Reed (internacional), Lakewood (internacional).

Avenida Paulista durante edição de 2022 da Parada LGBT+. Foto: Daniel Deák/ SPTuris.

Parada LGBT+: A 27ª edição da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo acontece no domingo (11/06), a partir das 10 horas, na Avenida Paulista. O tema deste ano de 2023 é “Queremos políticas sociais para LGBT+ por inteiro e não pela metade”, buscando a discussão das questões junto às políticas públicas e assistência social. Durante a passagem dos trios elétricos até a Rua da Consolação estão confirmados nomes como Pabllo Vittar, Daniela Mercury, Pocah, Majur, Thiago Pantaleão, Urias, Grag Queen, WD, entre outros artistas. Programação cheia para a comunidade LGBT+ E durante a semana, nos dias que antecedem a celebração na Avenida Paulista, existem diversas atividades para comemorar e relembrar que o movimento tem diversas causas e ações em prol da comunidade e celebração da diversidade. São ações promovidas pela Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, de Direitos Humanos e Cidadania e da SPTuris. Na quinta-feira do feriado de Corpus Christi, dia 8 de junho, acontece a Feira Cultural da Diversidade LGBT+, no Memorial da América Latina, na Barra Funda. O evento está na 22ª edição e faz parte da programação oficial da Associação da Parada do Orgulho LGBT de SP. A feira busca promover a economia criativa, geração de renda e cultura LGBT+ com cerca de 100 expositores de artesanato, instituições, patrocinadores e de alimentação. Haverá ainda workshops, shows, atrações culturais, com mais de 50 atrações se apresentando no palco da Diversidade LGBT+. A feira fica aberta das 10h às 22h e tem entrada é gratuita – a retirada dos ingressos deve ser feita pelo link https://www.sympla.com.br/evento/22-feira-cultural-da-diversidade-lgbt/1969334 Já no Largo do Arouche, no dia 9 de junho (sexta-feira), será realizada a 6ª Marcha do Orgulho Trans de São Paulo, que procura dar visibilidade para esse grupo específico dentro do movimento LGBT+, incluindo transsexuais, transgêneros e travestis. Diversas outras atividades privadas como festas, baladas e shows também acontecem na semana por toda a cidade.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento