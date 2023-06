Santos FC ganha cachaça oficial com características curativas

O time que mais marcou gols na história do futebol mundial e o primeiro que alcançou a marca de 12 mil gols. O único clube brasileiro que ganhou título em âmbito nacional, estadual, mundial e continental em um só ano – 1962. O time que revelou o maior jogador de todos os tempos: Pelé. É justamente por esses e outros feitos que o Santos Futebol Clube é considerado um dos maiores clubes da história do futebol mundial. O Alvinegro Praiano surgiu no ano de 1912 e foi fundado por três esportistas da cidade de Santos. No dia 14 de abril, o time completou 111 anos.

Para celebrar as conquistas, os momentos que o clube fez a torcida vibrar e gritar pelos gols marcados e por sua história e importância, a destilaria de Minas Gerais, Seleta, decidiu criar uma bebida feita especialmente para quem quer brindar as vitórias do clube. Sendo assim, a marca acaba de lançar a Seleta da Vila, um produto licenciado oficial. O nome da cachaça é uma homenagem ao estádio Urbano Caldeira, mais conhecido como Vila Belmiro, estádio de futebol localizado no bairro homônimo, na cidade de Santos, e que pertence ao Santos Futebol Clube.

O local ficou conhecido como a “vila mais famosa do mundo”. Entre 1956 e 1974, a Vila Belmiro viveu um período histórico que ficou marcado para sempre em sua história: a era Pelé. Durante esses anos, Edson Arantes do Nascimento fez com que o estádio ficasse conhecido como “Alçapão da Vila”, já que os adversários eram derrotados com frequência pelo Santos, time de Pelé. Foi nesse local que o jogador mostrou suas habilidades como jogador, fez a torcida vibrar em vários momentos e se consagrou como um dos maiores futebolistas de todos os tempos.

Com 1.281 gols reconhecidos pela Fifa, Pelé é o maior artilheiro da história do futebol. Durante sua passagem pelo Santos, o jogador eternizou para sempre a camisa 10 do clube, e o uniforme dos Santos se tornou um manto sagrado para os torcedores.

Por esse motivo, a Seleta da Vila possui uma embalagem que reproduz a camiseta dos jogadores do Alvinegro Praiano. De cor levemente dourada, a bebida possui aromas intensos, frutados e adocicados. O sabor possui notas finais de baunilha e canela.

A Seleta da Vila foi produzida com canas selecionadas e armazenadas por cinco anos em tonéis de Umburana, planta conhecida por suas características curativas e digestivas. A garrafa de 700 ml possui graduação alcoólica de 42%. Essa é a quarta cachaça lançada pela coleção Seleta Times, que busca homenagear times consagrados de todas as regiões do país.

“O Santos Futebol Clube é um time com muita história, foi onde o Pelé jogou, tem muitos torcedores por todo o país, então nada mais justo do que ter uma cachaça para chamar de sua. Além disso, o clube surgiu em Santos (SP), justamente uma região conhecida por ser um dos berços da cachaça no Brasil”, afirma Gilberto Luiz, diretor executivo da marca.

