Uma menina de 3 anos foi encontrada há 40 dias sem comer e pesando apenas 8kg. O caso aconteceu em Rio Claro.

A criança foi encontrada na cama, de fralda, com desidratação e ossos aparentes. Segundo o guarda civil, as condições no local eram precárias. A menininha foi hospitalizada.

“A situação era insalubre, complicada. A criança estava com uma fralda suja em um colchãozinho na sala no chão. A situação era a pior possível. Ela não se mexia, não tinha reação devido ao estado avançado de desnutrição”, declarou o guarda Igor Rafael à EPTV.

O pai da menina também estava desnutrido. Ele foi preso por maus-tratos, mas acabou liberado após audiência.

Segundo a polícia, ele alegou ter decidido ficar sem alimentação até que os dois morressem.

A mãe da criança faleceu durante o parto.

