Dívida de Americana de R$665 milhões passará por auditoria

A dívida previdenciária do município de Americana no valor de R$665 milhões junto ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) passará por auditoria, determinada pelo atual prefeito Chico Sardelli. Os dados foram apresentados em audiência pública, na semana passada, na Câmara Municipal, pela secretária de fazenda, Simone Inácio de França.

Segundo a secretária, essa é a maior dívida do município atualmente e acumula valores pendentes com o INSS desde o ano de 1996 até 2017. Mensalmente, Americana paga o valor de R$923 mil, porém, a secretária afirmou que é necessário entender se esse realmente é o valor devido pelo município e se os cálculos dos juros estão corretos.

“Fazendo o pagamento mensal dessa dívida, a gente resolve apenas uma pequena parte desse problema, a gente tem que se aprofundar mais nisso e buscar entender se realmente esse valor é devido pelo município, se não tem nada de juros abusivo, se não tem nenhum pagamento que fizemos no passado que não foi abatido nessa conta, porque é um valor absurdo”, disse Simone.

“Nós temos o passado que a gente carrega, mas nós temos que ter ciência que no presente a gente não tem dado causa para o aumento dessa dívida”, esclareceu a secretária.

“Queremos entender detalhadamente essas cobranças efetuadas ao longo de todos estes anos, pensando na saúde financeira do município, para que isto resulte em benefícios à população, uma vez que o valor é bastante expressivo”, disse Chico.

