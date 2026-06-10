Cerimônia de abertura acontece na EMEB Augustina; competições seguem até outubro, envolvendo desde a Educação Infantil até o 5º ano do Ensino Fundamental

A Prefeitura de Nova Odessa dá início nesta quinta-feira, dia 11, aos Jogos Escolares 2026. A cerimônia de abertura será realizada na EMEB Augustina Adamson Paiva, às 8h, marcando o pontapé inicial do evento esportivo que reunirá mais de 3,3 mil alunos da rede municipal ao longo dos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro. Ainda no dia da abertura, acontecerão as primeiras partidas da competição, com as EMEBs Augustina e Dante Gazzetta dando início às disputas do Ensino Fundamental.

Assim como na edição anterior, os Jogos Escolares 2026 foram organizados respeitando as especificidades de cada faixa etária, promovendo desde atividades motoras lúdicas até competições com caráter formativo e esportivo.

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, destacou a importância do esporte na formação das crianças. “Os Jogos Escolares vão muito além da competição. Eles ensinam disciplina, respeito ao próximo e trabalho em equipe, valores que levamos para a vida. Fico muito feliz em ver nossa rede municipal promovendo um evento tão grandioso e bem estruturado”, disse.

Educação Infantil: circuitos motores

A participação das crianças da Educação Infantil está programada para o mês de outubro, entre os dias 01 e 29, com a realização de circuitos motores que estimulam o desenvolvimento psicomotor de forma lúdica e inclusiva. Nessa faixa etária não há eliminatórias. Todos os participantes receberão medalhas de participação, valorizando o esforço e a experiência coletiva.

2º e 3º anos: bola-boliche, queimada e vôlei gigante

Para os alunos do 2º e 3º ano do Ensino Fundamental, as disputas ocorrem entre os dias 18 de junho e 2 de julho, nas modalidades de bola-boliche, queimada e vôlei gigante. Também nessa categoria todos os participantes serão premiados com medalhas.

4º e 5º anos: câmbio, futsal e handebol

A etapa mais competitiva dos Jogos Escolares 2026 reúne os alunos do 4º e 5º ano nas modalidades de câmbio (vôlei adaptado), futsal e handebol, tanto no período da manhã quanto à tarde. Os jogos de primeira fase ocorrem de 10 de junho a 29 de julho. As semifinais estão previstas para os dias 6 e 13 de agosto, no Ginásio Santa Rosa, e a grande final acontece no dia 20 de agosto, também no Santa Rosa. Nesta fase, apenas os finalistas recebem medalhas, e será concedido o Troféu Eficiência às escolas campeãs gerais dos períodos da manhã e da tarde.

Atletismo e inclusão

Em agosto, estão programadas as provas de atletismo. Dia 27, as atividades acontecem na EMEB Prefeito Simão Welsh e, no dia 28, tem atletismo PCD na sede da APAE, reforçando o compromisso da Administração Municipal com a inclusão e a diversidade.

Sobre os Jogos Escolares de Nova Odessa

Os Jogos Escolares são realizados anualmente pela Prefeitura de Nova Odessa, envolvendo todas as escolas municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental. As partidas acontecem em diferentes ginásios e quadras da cidade, sempre com acompanhamento de professores e coordenadores.

“A expectativa para 2026 é de superar o número de participantes do ano anterior, consolidando o evento como a maior celebração esportiva da rede pública municipal da região”, afirmou o organizador dos Jogos Escolares, professor Roger Prado.