O comércio de Sumaré vai funcionar em horário especial, neste sábado, 8/6, para as compras de presentes para o Dia dos Namorados.

As lojas irão ficar abertas até as 18h.

O Dia dos Namorados é uma das principais datas para o varejo. Este ano, as vendas devem ter um aumento 4,7% em comparação com 2023, com um ticket médio na casa dos R$ 230,00, de acordo com as estimativas da ACIAS (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré). “Segundo dados do CNC, a redução do comprometimento da renda e a queda dos juros das operações de crédito têm incentivado o consumo”, avalia o presidente da ACIAS, Felipe Alberto Verza Ferreira.

Eletroportáteis, óculos, joias, semijoias, relógios, roupas, acessórios, cosméticos, perfumes, calçados, chocolates e flores estão entre os presentes mais procurados.

“A queda nas temperaturas e o início da temporada das festas juninas devem favorecer o aumento nas vendas do setor de vestuário. Além da compra do presente para o Dia dos Namorados, os consumidores devem aproveitar a ocasião para renovar o guarda-roupa com peças da estação”, comenta Felipe Verza.

O Dia dos Namorados é uma data que aquece outros segmentos da economia, como o setor de bares e restaurantes. “Sumaré tem uma ampla opção de bares, restaurantes e lanchonetes e com uma gastronomia diversificada para a comemoração do Dia dos Namorados”, comenta Felipe Verza. Bares e restaurantes esperam um aumento de 30% do movimento, em comparação com 2023.