O medalhista de ouro olímpico André Felippe Falbo Ferreira, o Pampa

campeão com a seleção brasileira de vôlei nas Olimpíadas de Barcelona, em 1992, faleceu aos 59 anos nesta sexta-feira (07). O ex-jogador estava internado em São Paulo e lutava contra um Linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que se origina no sistema linfático pelo qual se espalha pelo corpo. Campeão olímpico de vôlei em 1992, Pampa defendeu a camisa são-paulina e foi diretor técnico na década de 90.

Leia abaixo nota da CBV (Confederação Brasileira de Vôlei)

Com pesar e grande tristeza, a CBV recebeu a notícia do falecimento do campeão olímpico Pampa nesta sexta-feira. A CBV se solidariza com a família e os amigos deste grande jogador, que escreveu seu nome para sempre na história do esporte mundial.

Dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA) indicam que são estimados 3.080 novos casos anualmente e que a maioria dos pacientes podem ser curados com o tratamento disponível atualmente no Sistema Único de Saúde (SUS). Apenas em 2021, 531 pessoas morreram em decorrência da doença no Brasil.

Especialistas da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH) comentam que, devido à manifestação no sistema linfático, o Linfoma de Hodgkin pode se manifestar em qualquer parte do corpo, principalmente, por meio de ínguas em regiões como o pescoço, as axilas e a virilha. O diagnóstico é realizado por meio de exame de biópsia.

