EM Magdalena Maria Vedovato Callegari passa a adotar oficialmente o modelo após período de preparação e adequações na unidade

A Prefeitura de Sumaré realizou nesta segunda-feira (9) a solenidade oficial de lançamento da primeira escola cívico-militar municipal do Estado de São Paulo. O evento aconteceu na Escola Municipal Magdalena Maria Vedovato Callegari, localizada no bairro Recanto dos Sonhos, e marcou o início efetivo do novo modelo educacional na rede municipal de ensino.

A cerimônia reuniu autoridades municipais, vereadores e integrantes da comunidade escolar, entre pais, professores e alunos, que acompanharam o momento simbólico que inaugura uma nova etapa para a unidade.

Nos últimos meses, a escola passou por adaptações estruturais e organizacionais para receber o novo modelo. Paralelamente, monitores da Polícia Municipal realizaram encontros de alinhamento com equipe escolar e atividades de preparação com os estudantes, com foco na adaptação à nova rotina e aos princípios que orientam o projeto.

Iniciativa

Durante a solenidade, o prefeito Henrique do Paraíso destacou o significado da iniciativa para a rede municipal de ensino. “O que estamos fazendo aqui é investir no futuro das nossas crianças e jovens. A escola cívico-militar é uma proposta que reforça valores importantes como respeito, disciplina, responsabilidade e cidadania. Quando a escola ajuda a formar não só bons alunos, mas também bons cidadãos, toda a cidade ganha. É assim que a gente constrói um futuro melhor para Sumaré”, disse.

O vice-prefeito Andre da Farmácia também ressaltou o impacto do projeto na comunidade escolar. “Esse modelo valoriza princípios que ajudam na formação dos alunos, como convivência e respeito. É uma iniciativa que envolve toda a comunidade escolar e que tem potencial para trazer resultados positivos para a educação do município”, disse.

Modelo

O secretário municipal de Educação, Lucas Gomes, ressaltou que o modelo cívico-militar atua de forma complementar ao trabalho pedagógico já desenvolvido pelos profissionais da rede. Segundo ele, “o ensino continua sendo conduzido pelos educadores da escola, enquanto o novo modelo contribui para reforçar aspectos como organização, disciplina e valores de cidadania no ambiente escolar, criando condições ainda mais favoráveis ao processo de ensino e aprendizagem”.

O secretário municipal de Segurança Pública, Jeverson Eclair Soares, também destacou a parceria entre as áreas de educação e segurança pública na implantação da proposta. De acordo com ele, os monitores da Polícia Municipal passam a atuar junto à equipe escolar. “A ideia é contribuir para a organização do ambiente e para o fortalecimento de valores como respeito, responsabilidade e convivência, em um trabalho conjunto voltado à formação cidadã dos estudantes”, explicou.

Comunidade

A implantação do modelo cívico-militar em Sumaré foi precedida por consultas à comunidade escolar realizadas em 2025. As votações ocorreram na EM Magdalena Maria Vedovato Callegari e também na EM Eliana Minchin Vaughan, localizada no Jardim Nova Terra, com aprovação superior a 70% dos participantes em ambas as unidades.

Com a implantação oficial no Magdalena neste primeiro semestre, a previsão da Secretaria Municipal de Educação é que a EM Eliana Minchin Vaughan passe a adotar o modelo cívico-militar no segundo semestre deste ano, ampliando a iniciativa na rede municipal de ensino.