O São Paulo Futebol Clube definiu nesta segunda-feira (9) a saída do técnico Hernán Crespo. Também deixam o clube os auxiliares Juan Branda e Victor López, os preparadores físicos Federico Martinetti e Leandro Paz e o preparador de goleiros Gustavo Nepote.

Campeão paulista em 2021, Crespo iniciou sua segunda passagem pelo MorumBIS em julho de 2025. Desde então, dirigiu o time em 46 jogos, acumulando 21 vitórias, sete empates e 18 derrotas. Somadas as duas passagens, foram 99 jogos sob o comando do treinador argentino, com 45 vitórias, 26 empates e 28 derrotas.

Crespo ausente

Houve ainda quatro jogos em que o treinador se ausentou por questões de saúde e foi representado por Juan Branda, todos em 2021 (dois empates e duas derrotas). O São Paulo deseja sucesso para o técnico e sua comissão técnica na sequência de suas carreiras.