Evento acontece hoje (segunda-feira, 9 de março) a partir das 19h, no Saguão do Paço Municipal, com música e palestra inspiradora.

Entrada é gratuita

A Prefeitura de Nova Odessa realiza nesta segunda-feira, dia 9, a partir das 19 horas, no Saguão do Paço Municipal, um evento especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Será uma noite de reflexão, arte e valorização feminina, com entrada é gratuita.

A programação terá início com a apresentação da cantora Simone Brasil e da Banda Sinfônica Municipal Prof. Gunars Tiss, que prepararam um repertório especial para celebrar a força e a trajetória das mulheres.

Em seguida, o público poderá acompanhar a palestra “Um olhar para dentro: Identidade, Força e Essência”, ministrada pela especialista em liderança e desenvolvimento humano, Michele Lopes.

PhD em Coaching Internacional e autora do best-seller “Propósito ou Missão? Eis a questão”, Michele é referência na área de desenvolvimento pessoal e profissional e conduzirá o público em uma jornada de autoconhecimento, abordando temas como consciência emocional, autoestima e o papel da mulher nos diferentes contextos da vida.

O evento é realizado com recursos do Fundo Municipal de Cultura, oriundos da arrecadação do Teatro Municipal e de outras atividades culturais no município.