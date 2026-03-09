Santa Bárbara gera mais 159 empregos com carteira assinada

Município iniciou ano com saldo positivo na geração de empregos, de acordo com dados do Caged

O Município de Santa Bárbara d’Oeste iniciou o ano de 2026 com saldo positivo na geração de empregos de acordo com dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), estudo vinculado ao Governo Federal. Em janeiro, 159 empregos com carteira assinada foram registrados.

O saldo positivo vai ao encontro de outros estudos que apresentam o pleno emprego em Santa Bárbara d’Oeste. A taxa de desemprego do Município, conforme a última estimativa divulgada pela ACIC (Associação Comercial e Industrial de Campinas), é inferior à média da região.

