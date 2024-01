Super chuva na região esta sexta

Uma super chuva com previsão de até 150 mm

de precipitação deve atingir a região esta sexta-feira. O tempo permanece instável na região, com períodos de sol pela manhã e formação e desenvolvimento de nuvens a partir do final da manhã, culminando em pancadas de chuva e temporais na região.

Segundo o Cepagri da Unicamp- Uma área de baixa pressão que está se desenvolvendo no Atlântico, nas proximidades do litoral paulista, favorece maior entrada de umidade sobre o estado e reforça a instabilidade que impulsiona o desenvolvimento de nuvens de temporal.

A expectativa para hoje é que as chuvas sejam mais expressivas e ocorram em mais pontos do que o ocorrido ontem, e as probabilidades de temporais são maiores, associados à chuva localmente forte, descargas elétricas e rajadas de vento. A temperatura máxima prevista para hoje é de 35ºC.

A previsão para a sexta-feira é de nebulosidade variável, com períodos de predomínio de sol a parcialmente nublado pela manhã e aumento de nebulosidade no decorrer do dia, sendo esperadas já a partir do final da manhã pancadas de chuva e, principalmente, temporais associados à chuvas intensas e volumosas, grande incidência de descargas elétricas e possibilidade de fortes rajadas de vento (da ordem de 70 km/h ou superiores), não se descartando ocorrências de granizo.

Além disso, a expectativa de chuvas melhor distribuídas ou ocorrências em múltiplas localidades é maior, e podem ocorrer transtornos associados. As temperaturas ficam entre 23 e 33ºC e, embora as máximas fiquem um pouco mais baixas do que nos dias anteriores, a sensação de calorão e tempo abafado persiste.

Indicativos a médio prazo para o final de semana sugerem que o clima permanecerá instável e propenso à chuvas potencialmente intensas, sobretudo na forma de pancadas e temporais, devido à aproximação e passagem de uma frente fria pelo litoral do estado.

A tendência para o sábado é de céu parcialmente nublado a nublado com chuvas recorrentes, incluindo picos de intensidade por ocasião de temporais e períodos de chuvas fracas a moderadas. Embora as tempestades que se desenvolverem possam ocasionar muitas descargas elétricas e rajadas de vento, o principal risco meteorológico identificado é o volume e a intensidade das chuvas, que poderão ocorrer até o domingo de forma persistente ou recorrente. No sábado, as temperaturas ficam entre 22 e 30ºC.

