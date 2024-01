SB e N Odessa tem nota C+ do TCE: Americana e Sumaré ficam com C

Santa Bárbara (SB) e Nova Odessa alcançaram nota C+ do TCE

Americana e Sumaré ficaram com nota C no levantamento feito pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP). Nenhuma das cidades está entre as aprovadas pelo órgão na gestão geral.

Santa Bárbara manteve a nota dos últimos 3 anos, mas melhorou nos itens Educação, Ambiente, Cidade e TI. Com o resultado, a cidade agora está perto de recuperar a nota B e estar no topo dos 10% mais bem avaliados do Estado.

Já Nova Odessa teve a recuperação da nota C para a C+. Os melhores índices da cidade são no setor “Fiscal” e Ambiente. A cidade melhorou em Planejamento.

Americana melhorou nos temas Fiscal e Ambiente, mas caiu em Cidade e Educação, mantendo a nota C que vem desde 2021.

Sumaré tem a melhor nota de todas as cidades no item “Cidade”- com um B+, mas peca nos outros item de avaliação com um C.

O estudo divulgado esta quinta-feira revela que as gestões de apenas 52 (8%) dos 644 municípios fiscalizados pela Corte podem ser consideradas efetivas. A avaliação é resultado do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M) de 2023, criado pelo TCESP para mediar a eficiência das Prefeituras.

Leia + sobre política regional

O indicador prevê cinco faixas de classificação das administrações: ‘altamente efetiva’ (nota A), ‘muito efetiva’ (B+), ‘efetiva’ (B), ‘em fase de adequação’ (C+) e com ‘baixo nível de adequação’ (C). Pelo segundo ano consecutivo, a maioria das cidades paulistas auditadas pelo Tribunal (todas, exceto a Capital) recebeu a pior nota (C).

Sete áreas são analisadas: saúde, educação, planejamento, gestão fiscal, segurança das cidades (Defesa Civil), meio ambiente e governança em tecnologia da informação.

“Fazemos esse levantamento desde 2015 e a situação vem piorando. Isso é incompreensível porque o IEG-M é não só um instrumento de fiscalização, mas também uma ferramenta para que os Prefeitos possam avaliar suas políticas públicas, examinando a eventual necessidade de correção de rumos, redefinição de prioridades e consolidação do planejamento”, afirmou o Presidente da Corte, Sidney Beraldo.

Os dados de 2023, coletados ao longo de 2022, mostram que 369 municípios receberam avaliação geral C; 223, C+; e 52, B. Nenhuma cidade foi classificada como ‘muito efetiva’ ou ‘altamente efetiva’.

“O Prefeito que, ao longo do mandato, não conseguiu melhorar poderá receber um parecer desfavorável em suas contas. Esse não é o nosso desejo. Muito pelo contrário. Queremos que a gestão sempre melhore porque quem ganha com isso é a sociedade”, explicou o Presidente. “Mas vimos que, dos 123 Prefeitos reeleitos, temos 39 que estavam no B e foram para o C ou C+. Então houve uma queda”, completou Beraldo.

Vice-Presidente da Corte, Renato Martins Costa também participou do evento. “Não piorar é o mínimo que se pode exigir de uma administração responsável e que busca cumprir os compromissos que levaram aquele administrador a ser eleito”, declarou o Conselheiro.

“O que mais importa na ação do Tribunal de Contas é o resultado das políticas públicas. E o IEG-M veio para indicar onde estão os pontos fracos dos municípios em razão de problemas de gestão”, disse Sérgio Ciquera Rossi, Secretário-Diretor Geral da Corte.

Na classificação por área, as Prefeituras tiveram pior desempenho no planejamento. Já o melhor ocorreu na gestão fiscal.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP