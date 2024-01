Daniel Alves: defesa do jogador muda de estratégia e alega embriaguez

Agora, o atleta alegará que estava bêbado e não se lembra do que aconteceu na boate Sutton. Além disso, a ex-mulher do jogador, Joana Sanz, vai ajudar na defesa e dirá que Alves chegou alterado em casa naquela noite.

Confirmado esse depoimento, será a quinta versão apresentada pelo atleta desde o início do caso. O brasileiro primeiro afirmou que não conhecia a mulher, depois disse que entrou no banheiro com ela, mas nada aconteceu; mudou mais uma vez sua versão, alegando à Justiça que houve apenas sexo oral e, por fim, que houve sexo com penetração, mas com consentimento.

Segundo Leonardo Pantaleão, especialista em Direito e Processo Penal e sócio do Pantaleão Sociedade de Advogados, na legislação brasileira a nova tese de defesa de Daniel Alves não surtiria efeito.

Isso porque, a embriaguez somente excluiria qualquer tipo de responsabilidade criminal se fosse uma embriaguez involuntária ou acidental, que impedisse o discernimento absoluto do indivíduo a respeito da ilicitude do ato que pratica, explica o advogado.

“A embriaguez que decorre da ingestão voluntária de bebida alcoólica, mesmo que leve à um estado comprometido de discernimento, não altera a pena pelo crime cometido. Assim, entende-se que o indivíduo estivesse gozando de sua plenitude de raciocínio”, afirma Pantaleão.

Ex-pastora do OnlyFans, Ana Akiva muda o visual para gravar filme adulto nos EUA: “exigência da produtora”

Por cinco anos, Ana Akiva manteve os cabelos loiros, iluminados e até curtinho. Agora, ela surge com o visual renovado para gravar seu primeiro filme adulto com uma das principais produtoras pornôs dos EUA. Ex-pastora evangélica, Ana abandonou a igreja para se lançar no OnlyFans e Privacy, assumindo de vez seu lado mais hot.

“Essa mudança de visual foi uma exigência da produtora. E eu aprovei. Estou em uma nova fase, em outra vibe. Aquele cabelo não combinava mais comigo, principalmente quando estava curtinho. Sou camaleoa, gosto de mudar de tempos em tempos. Já fui até ruiva. Gosto de cabelos longos e pretos, me sinto mais gostosa e mulherão. É um toque de mistério”.

O novo visual vai acompanhar uma nova fase da carreira de Ana Akiva. Além do filme pornô, a ex-pastora pretende subir o nível dos seus conteúdos no OnlyFans e Privacy, gravando com outras pessoas. “Já estou conversando até com a Andressa Urach, acho que será a collab do ano”, diz rindo. “Depois que a produtora lançar o filme nos EUA, vou fazer esses novos conteúdos no Brasil”.A cena pornô promete ser uma das mais polêmicas dos últimos tempos. É o que garante a produtora americana. O tema será religioso. Ana Akiva vai ‘interpretar’ uma ousada pastora. Por isso a imagem mais séria com os cabelos pretos. “É uma história que mexe com o proibido, com a imaginação. Não vamos falar de Deus, vamos falar de igreja. Já que esse tipo de cena nem é tão incomum assim no mundo real”, alerta.

Para gravar a cena, Ana vai embolsar 80 mil dólares – cerca de R$ 400 mil. Ela diz que topou por dinheiro, mas tem planos também de se tornar uma pornstar. “Me encontrei nisso. Me dá tesão gravar, mexe com meu ego e estou realizando meus fetiches. A Ana de antes voltou”, avisa a modelo que já foi Miss Bumbum e Musa no Carnaval de São Paulo.