Americana inicia redação de políticas públicas para a primeira infância

O Comitê Gestor do Programa Americana pela Primeira Infância (PAPI) iniciou a redação das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento integral de crianças de 0 a 6 anos na cidade, considerando sua família e seu contexto de vida. Os membros se reuniram, nesta quarta-feira (17), na Secretaria de Educação, no Centro de Americana.

Os participantes se dividiram em dois grupos para detalhar ações relacionadas aos seguintes eixos: “A criança, a família e a comunidade: relações afetivas e sociais”, “A criança e a educação: o encantamento do aprender” e “A criança e a diversidade: a dimensão do estado da inclusão”.

Entre as propostas discutidas, estão medidas de incentivo e promoção da parentalidade e afetividade nas famílias por meios de eventos de conscientização; a formação de profissionais de atendimento para acolher adultos e crianças; a promoção de espaços de convivência para integrar os familiares e a natureza; a acessibilidade de crianças com deficiência em espaços públicos e a formação cultural sobre a diversidade na sociedade.

O secretário de Educação, Vinicius Ghizini, comemorou o avanço do programa. “A Primeira Infância é uma fase de grande aprendizado por parte das crianças e o desenvolvimento de políticas públicas pensadas especificamente para este público coloca Americana em um patamar de município inteligente e humano. Em nome do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi, que compartilham o sonho de entregar estas políticas públicas a Americana, agradeço os participantes”, disse.

Desde sua instituição, o PAPI promove estudos e encontros para a elaboração de políticas públicas com foco em crianças de 0 a 6 anos. Pesquisas qualitativa e quantitativa destinadas a familiares, crianças e profissionais da rede de apoio e atendimento infantis foram aplicadas no município e vão embasar a redação final do texto do programa.

O encontro contou com a presença de voluntários da sociedade civil e de representantes das secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos, Cultura e Turismo, Educação, Meio Ambiente, Planejamento e Saúde, da Guarda Municipal de Americana (Gama), do SESPA (Serviço Social Presbiteriano de Americana), subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) em Americana e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). A próxima reunião do Comitê Gestor acontece na quarta-feira (24), no mesmo local.

