Supermercado da região realiza festival de peixes de 4 a 19 de setembro

A Rede de Supermercados Pague Menos, presente em 20 cidades do interior de São Paulo com 36 lojas físicas e um e-commerce, convida você para o Festival de Peixes, que acontecerá de 4 a 19 de setembro. Esta ação especial foi planejada para oferecer aos nossos clientes uma ampla variedade de peixes e frutos do mar, com qualidade e preços competitivos, garantindo opções saborosas para todas as ocasiões.

O compromisso com a qualidade se reflete nos resultados: enquanto o mercado da Região Metropolitana de Campinas (RMC) cresceu 8%, a Rede registrou um impressionante aumento de 33% em vendas na categoria de pescados, comparando janeiro de 2023 com janeiro de 2024. Em março de 2024, o crescimento foi de 24,7%, muito acima dos 1,8% observados no mercado de Campinas. Esses números destacam a preferência dos consumidores pela nossa seleção de pescados.

Fabio Cecon, Gerente de Marketing e Comunicação da Rede, ressalta a praticidade de encontrar tudo em um só lugar. “Além do Festival de Peixes, nossos Clientes podem aproveitar uma variedade de itens complementares, como vinhos e azeites. Estamos prontos para atender a todas as necessidades de nossos clientes, oferecendo conveniência e qualidade”, destaca Cecon.

O consumo médio de peixes no Brasil é de nove quilos por habitante por ano, segundo dados do Ministério da Agricultura e Pecuária. No entanto, a FAO recomenda um consumo de 12 quilos por habitante por ano, destacando os benefícios para a saúde, como a alta concentração de nutrientes essenciais que fortalecem o corpo.

De 4 a 19 de setembro, visite uma das 36 lojas da Rede de Supermercados Pague Menos e aproveite descontos especiais em uma variedade de pescados e frutos do mar. Consulte os endereços e horários de funcionamento de nossas lojas físicas em nosso site.