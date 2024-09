Dra Deolane vai presa em operação no Recife

A influenciadora Dra Deolane Bezerra foi presa esta quarta-feira no Recife em operação contra lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. A prisão da também advogada e empresária, segundo o portal G1, ocorreu nesta quarta-feira (4/9), no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, outros dezoito mandados de prisão foram expedidos em vários estados.

A operação foi deflagrada contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

De acordo com a corporação, a empresária foi levada para o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), em Afogados, na Zona Oeste na cidade.

Dra Deolane e as polêmicas

A advogada se tornou famosa por várias polêmicas como o namoro com o rapper que morreu ao cair do apartamento, as brigas com a outra influencer condenada (da foto) e ainda outras como divulgação do jogo do Tigrinho.

