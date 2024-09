Moradora do Terras do Imperador ganha moto no sorteio da Acia

Uma moradora do Terras do Imperador, em Americana, ganhou a moto Honda Elite 125 cilindradas, que foi sorteada no dia 29 de agosto na quarta edição do “Espetáculo de Prêmios” da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana). Patrícia dos Santos foi a ganhadora ao fazer a compra e preencher um cupom na Ótica Exótica. Os outros produtos sorteados foram cinco vale compras no valor de R$ 500 cada um, um notebook Dell, uma smart TV UHD 4 K de 43 polegadas Samsung e um smartwatch. A promação organizada pela associação comercial está em sua terceira edição e vai distribuir R$ 200 mil em prêmios ao longo de um ano, incluindo um veículo zero quilômetro em janeiro de 2025.

Dois vale compras saíram para Mariana Minozzi, do Frezzarin, e Caroline Campos, do Parque Novo Mundo, sendo que as duas mulheres preencheram os cupons no M Box Supermercado. Os outros ganhadores foram Leandro Capelo, do Centro, que comprou na Utay Garagem; Terezinha Gavioli, do Jardim São Pedro, que preencheu o cupom na Ótica Zulian, e Giovana Domingos, da Chácara Machadinho, com um cupom da Microdata. Eli Lima, da Praia Azul, vai levar um smartwatch. A compra foi feita na Aposerv. A ganhadora do notebook foi Vanessa de Campos Factore, moradora do Jardim Santana. O cupom ela preencheu na Zanini. A smart TV da Samsung vai para Jainana de Castro, do Frezzarin, com um cupom da Ótica Americana.

Os cupons são acumulativos e valem para todos os sorteios mensais. No final de setembro, a Acia irá sortear duas smart TV de 43 polegadas, um notebook Dell e um smartwatch. As lojas, prestadores de serviços e indústrias participantes do “Espetáculo de Prêmios” estão identificados com cartazes da promoção. A cada R$ 50 em compras o consumidor tem direito a um cupom.