O deputado estadual Eduardo Suplicy decidiu declarar apoio

ao candidato Álvaro Augusto (PT) em American.

“Uma grande felicidade receber o apoio de um dos maiores líderes na luta contra a fome e as desigualdades no Brasil! @eduardosuplicy tem uma trajetória muito inspiradora, foi eleito como o Deputado Estadual mais bem votado do Estado de São Paulo em 2022, com 807 mil votos! Agradeço o apoio e por ter tido a oportunidade de te conhecer meu querido, seguiremos nos inspirando em suas ideias!”

Leia + sobre política regional

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP