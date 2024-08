Rodadas de negócios da ACIAS ION, ampliação da rede de contatos e aprendizado de técnicas para uma apresentação rápida e de impacto foram alguns dos atrativos do evento presencial do grupo de networking desta terça-feira, 27 de agosto. O encontro foi realizado no Le Park Restaurant, no Sumaré Park Hotel, no Jardim Dall´Orto.

As jornalistas Roberta Campos e Roberta Gregório, da Duas Robertas Ateliê de Comunicação, envolveram o público com a palestra “Como preparar uma apresentação rápida e de impacto”, com técnicas para elaborar um roteiro profissional para apresentações de negócios. “São as técnicas e o treino que diferenciam um amador de um palestrante profissional”, pontuou Roberta Campos.

Para Gustavo Migotti, do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), a palestra foi super importante, com vários insights de questões sobre posicionamento e interação com o público. “Uma boa comunicação nos traz mais confiança na hora de uma apresentação ou reunião e aqui tivemos várias dicas que poderemos aplicar no dia a dia”, comentou.



O diretor e gestor do grupo Acias ION, Juarez Pereira da Silva, destacou a participação das jornalistas. “Foram 20 minutos de uma palestra com dicas valiosas e fundamentais para os empresários”, avaliou.

Voltado para empresários, empreendedores e profissionais liberais que buscam conexões com outras empresas da região, o encontro também é uma oportunidade para divulgar produtos e serviços nas rodadas de negócios, momento em que todos compartilham contatos, trocam cartões e apresentam as informações de suas empresas. O networking também é reforçado no café oferecido durante o evento.

Criado há três anos, o grupo de networking ACIAS ION tem aproximado empresários de Sumaré e região em reuniões presenciais e online. Às terças-feiras, os encontros são realizados das 7h30 às 8h45, de forma virtual. Uma vez por mês integrantes do grupo e convidados se reúnem presencialmente.

O próximo encontro presencial também será realizado no Le Park Restaurant, no Sumaré Park Hotel. O evento acontece no dia 24 de setembro, a partir das 7h.

