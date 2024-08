Procon-SP notifica NFL sobre lista de itens “proibidos” anunciada para a primeira partida de futebol americano que irá realizar no Brasil

O Procon-SP notificou nesta segunda-feira a NFL – National Football League – a liga esportiva profissional de futebol americano dos Estados Unidos e que está organizando a realização da primeira partida desse esporte no Brasil.

A Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor identificou informações que ferem o Código de Defesa do Consumidor, em uma lista divulgada com itens que o público estaria proibido de levar à Neo Química Arena, local da realização do evento no próximo dia 6 de setembro, na Capital.

Dentre os itens mencionados como proibidos constam alimentos e bebidas, os quais já motivaram notificações e autuações em outros eventos, uma vez que a lei dá ao consumidor o direito de levar sua água e seu alimento, não sendo obrigado a adquirir no local.

“Há algumas questões de segurança que precisam ser respeitadas, como as embalagens das bebidas não serem latas, que são proibidas, e que garrafas de água devem ser abertas pelos organizadores, logo na entrada. Mas é permitido levar, bem como frutas e outros alimentos. Além disso, a organização deve fornecer água filtrada gratuita no interior do local do evento, dentre outros direitos”, explica Luiz Orsatti Filho, diretor Executivo do Procon-SP.

A notificação enviada pelo Procon-SP antecipadamente, faz parte da estratégia de diálogo com os organizadores de grandes eventos, alguns dos quais já estão participando de uma iniciativa de prevenção, para resguardar os direitos dos consumidores brasileiros e evitar problemas durante o acesso do público, como aglomeração, atrasos e desentendimentos.

Além das explicações sobre a questão da entrada de alimentos e bebidas, o Procon-SP também quer saber sobre as providências na venda de ingressos para evitar cambistas; garantia da meia-entrada; integridade das pessoas frente a eventos climáticos, incluindo acesso ao local, adequação ao Protocolo Não se Cale e situação dos alvarás, dentre outros assuntos.

A NFL tem até o dia 02 de setembro para responder ao Procon-SP, que também terá equipes no local no dia 6 de setembro, data de realização do evento, na Neo Química Arena, na Capital.

