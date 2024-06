Suprema Corte dos EUA mantém liberada pílula do aborto

A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu preservar o acesso total a uma pílula abortiva amplamente utilizada num caso que representava grandes riscos para os direitos reprodutivos e para a política em ano eleitoral.

O tribunal anulou por unanimidade a decisão de um recurso federal que proibia a venda por correspondência de receitas de mifepristona, medicamento atualmente utilizado em mais de metade dos abortos nos EUA. A decisão do tribunal de primeira instância teria reduzido o acesso à pilula, mesmo em estados onde os direitos reprodutivos têm amplo apoio.

O tribunal não chegou a confirmar as decisões da Food and Drug Administration (FDA) de afrouxar as restrições à mifepristona a partir de 2016. A maioria, em vez disso, disse que os médicos e organizações antiaborto que processaram não tinham “legitimidade” legal porque não são diretamente afetados pelas ações da FDA.

Suprema Corte

“Os tribunais federais são o fórum errado para abordar as preocupações dos demandantes sobre as ações da FDA”, escreveu o juiz Brett Kavanaugh para o tribunal. “Os demandantes podem apresentar suas preocupações e objeções ao presidente e à FDA no processo regulatório, ou ao Congresso e ao presidente no processo legislativo.”

A decisão é a primeira da Suprema Corte sobre aborto desde 2022, quando anulou a decisão histórica Roe v. Wade e eliminou o direito constitucional de interromper uma gravidez. O tribunal decidirá separadamente nas próximas semanas sobre a capacidade de médicos de pronto-socorro em estados com proibições estritas de realizar o procedimento quando a saúde da mãe estiver em risco.

